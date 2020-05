'Dit zijn allemaal flesjes van de 4 Mijl die op straat zijn gegooid, belachelijk'

Voor Maria Koijck (1965) is The Art of Waste, zoals de tentoonstelling heet, een soort thuiskomen. Tien jaar geleden bouwde ze samen met buurtbewoners in de tuin van het Wall House een zwaan van plastic flessen. Petty de Zwaan, zoals het kunstwerk werd genoemd, dreef wekenlang demonstratief op het Hoornsemeer. Het was haar eerste kunstwerk in het teken van plastic afval. In de vijver voor het Wall House drijft nu een kleine versie van Petty.

De zwaan van Maria Koijck (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Anderhalve meter plastic rotzooi

Een paar jaar eerder was Koijck op uitnodiging van een vriendin in het Afrikaanse Sierra Leone. ‘Daar zag ik voor het eerst plastic soep’, vertelt Koijck. ‘De stranden lagen bezaaid met een laag van soms wel anderhalve meter met plastic rotzooi. Ik wist niet wat ik zag. Toen heb ik besloten om mijn kunst aan dat probleem te wijden.’

Flesjes van de 4 Mijl van Groningen

Haar plastic afvalprojecten brachten haar op verschillende plekken in de wereld. Op Bonaire maakte ze een flamingo van strandslippers en in Zuid-Afrika een neushoorn van drinkblikjes. Op de bovenste verdieping van het Wall House staat een ezeltje dat een toren aan lege flessen draagt. ‘Dit zijn allemaal flesjes van de 4 Mijl van Groningen, die op straat zijn gegooid. Allemaal maar één keer gebruikt. Belachelijk.’

De ezel is bepakt met plastic flessen van de 4 Mijl (Foto: René Walhout/RTV Noord)

'Niemand wist wat plastic soep was'

Ondanks haar inzet, blijkt de hoeveelheid plastic afval die nog steeds in de zee belandt niet echt af te nemen. Toch is haar werk niet voor niks, vindt ze. ‘De bewustwording onder de mensen is in die tien jaar heel er toegenomen. Toen ik begon om hier lessen over te geven op scholen, was er niemand die wist wat plastic soep was. Als je dat nu aan een klas vraagt, weet vrijwel iedereen wat dat is.’

Vuilstort uit het begin van de Twintigste Eeuw

Behalve werk van Koijck, is op The Art of Waste ook werk te zien Nick Landman, Caroline Penris en Joukje Pees. Landman ontdekte in natuurgebied Friescheveen bij toeval een oude stortplaats uit het begin van de twintigste eeuw. Op de tentoonstelling laat hij een selectie van zijn vondsten zien. De tentoonstelling in het Wall House opent op Tweede Pinksterdag en is daarna ieder weekend te bezichtigen van 12.00 tot 17.00 uur.

Het Wall House is gevestigd aan de A.J. Lutulistraat 17 in Groningen. Toegang is gratis. De expositie The Art of Waste is tot en met 1 november dit jaar te bezichtigen.