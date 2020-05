Medewerkers UMCG mogen meer reizen nu coronadruk daalt

Het UMCG in Groningen versoepelt per 1 juni de strenge coronamaatregelen voor medewerkers en patiënten.

Gelijke behandeling

Zo is er geen verschil meer in hoe het ziekenhuis omgaat met mensen die niet in het Noorden wonen. Tot voor kort moesten medewerkers die buiten de vier noordelijke provincies wonen een mondkapje dragen. Dit was ook verplicht als ze even buiten de regio waren geweest of bezoek uit de rest van Nederland hadden gehad.

Patiënten van buiten het Noorden werden geïsoleerd verpleegd en bezoek van elders moest in het ziekenhuis ook een mondkapje op. Al deze regels zijn nu losgelaten.

Risico's

Een verhoogd risico op corona is er nu alleen als je in het buitenland bent geweest, of contact hebt gehad met een besmet persoon. Medewerkers mogen weer reizen naar het buitenland als het reisadvies daar groen of geel (beperkte coronamaatregelen) is. Bij terugkomst moeten ze wel twee weken een mondkapje dragen. Patiënten die in het buitenland zijn geweest worden nog wel geïsoleerd verpleegd en regelmatig op corona getest.

Minder zorg

Het UMCG kiest ervoor deze zomer net als andere jaren minder zorg te verlenen dan in de rest van het jaar. Dit gebeurt altijd om medewerkers de kans te geven op vakantie te gaan.

Ook deze zomer worden er minder operaties en polikliniekbezoeken gepland, ondanks de toegenomen wachtlijsten door corona. Het ziekenhuis kiest daarvoor, omdat veel artsen en verpleegkundigen door corona hebben overgewerkt.

Daarbij acht het ziekenhuis de kans aanwezig dat er in het najaar een nieuwe coronagolf komt, waardoor vakantie opnemen dan ook lastig is.

