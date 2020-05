Gewraakte rechter in No Surrender-zaak: Het is gewoon genoeg geweest

Advocaat Umut Ural vindt dat de rechters in het omvangrijke No Surrender-proces onvoldoende hebben ondernomen om oud-captain Henk Kuipers te horen in de zaak van medeverdachte Theo ten V. uit Klazienaveen.

Ural is de raadsman van Ten V. en hij heeft een wrakingsverzoek ingediend. Ural wil dat er andere rechters gaan oordelen over Ten V.

Genoeg geweest

Donderdag kwam de wrakingskamer in Groningen bijeen. 'We hebben meerdere pogingen ondernomen om dit getuigenverhoor plaats te laten vinden. Om meerdere redenen ging het niet door. Op een gegeven moment is het genoeg geweest', zei een van de gewraakte rechters op zitting.

Duizend vragen

Op 11 februari is een begin gemaakt met dit getuigenverhoor. Ural kwam toen met duizend vragen. Dat was te veel voor die dag en er werd besloten het verhoor op een ander moment voort te zetten.

Volgepland

Kuipers werd op 22 september gehoord in de zaken van medeverdachten Klaas Otto en Rico R. Ural vond dat Ten V. ook kon aanhaken. Maar die dag was al volgepland, zeiden de rechters. Daarom werd als alternatief 19 mei geprikt. Roy van der Wal, advocaat van Kuipers, liet op 23 april al weten dat hij die dag niet kon vanwege een ander proces. 'Het is een kwestie van prioriteiten stellen', zei de gewraakte rechter vandaag op zitting.

Niet fit

Kuipers wilde op 19 mei niet zonder zijn advocaat zo veel vragen beantwoorden. Hij was een week daarvoor geopereerd aan een buikhernia en Kuipers was eigenlijk niet fit genoeg om in Groningen te verschijnen. Hij moest echter wel, want als hij niet zou verschijnen, dan zou hij weer worden vastgezet.

Kuipers beriep zich op zijn verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij als medeverdachte in dezelfde strafzaak niet hoeft te antwoorden, omdat dit voor hem nadelig kan uitpakken.

Geschaad in verdediging

Het omvangrijke No Surrender-proces loopt al sinds maart 2018. Volgens het Openbaar Ministerie zijn Kuipers, Otto, Ten V. en R. oud-bestuursleden van de inmiddels verboden motorclub. Ze worden verdacht van onder meer diefstal met geweld en leiding geven aan een criminele organisatie. Ten V. wordt volgens Ural geschaad in zijn verdediging als Kuipers niet in zijn zaak als getuige wordt gehoord.

Ritueel dansje

We hebben het hier over captain Henk, het gezicht van de groep. De man die alles bepaalde, de touwtjes in handen had, een publiek figuur en een sleutelfiguur in dit proces. 'Iedereen krijgt de mogelijkheid een ritueel dansje te doen met Kuipers behalve Ten V.', zei de advocaat. Ten V. vulde hem aan: 'Dit is het eerste proces waarin ik ben verwikkeld. Ik ben verbijsterd over hoe dit gaat.'

De wrakingskamer doet 4 juni uitspraak.

