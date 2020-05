Hoogleraar recht: ‘BOA’s hebben een onmogelijke taak gekregen’

Dat zegt hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer donderdag in de uitzending van Noord Vandaag. Hij beantwoordde daar vragen over wat er straks wel en niet mag in het sociale verkeer.

Vooral tot 1 juni zitten daar wat haken en ogen aan. Zoals de principiële vraag of een noodmaatregel kan ingrijpen in het privéleven achter de voordeur: ‘Er hebben BOA’s over schuttingen gehangen om te kijken of er binnen een feestje was, er zijn politie-invallen geweest. Gelukkig heeft Raad van State daar duidelijkheid in verschaft, dat mag dus niet.’

Een meter dertig

Maar Brouwer krijgt ook veel vragen over praktische situaties: ‘Vanochtend nog kreeg ik een mailtje van een Engelse studente die met haar vriend in het plantsoen zat. Een derde man kwam er bij staan en die kwam net te dichtbij, zeg een meter dertig. Hebben ze alle drie een boete van vierhonderd euro gekregen!’

Helderder

Straks zijn de regels helderder, denkt Brouwer. Heel simpel, buiten anderhalve meter afstand, binnen ook anderhalve meter afstand, niet meer dan dertig mensen in een ruimte, een checkgesprek en reserveren. Maar dan nog houd je vragen. Groepsvorming mag wel, zonder een limiet, maar dat geldt niet voor samenkomsten. Dat is voor een jurist niet te begrijpen.’

Lees ook:

- Hoogleraar staatsrecht: 'Mensen accepteren dit niet'