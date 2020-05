Dit is de nieuwe directeur van Bevrijdingsfestival Groningen

Ebel Jan van Dijk is de nieuwe directeur van Bevrijdingsfestival Groningen. Hij volgt per 1 juli Diederik van der Meide op, die na 20 jaar stopt met de functie.

Van Dijk woont in Haren en is eigenaar van Blend Creative Event. Hij is de producent van verschillende evenementen en is ook werkzaam als presentator. Sinds 2013 presenteert hij op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in het Stadspark.

'Het is voor mij een eer om het stokje over te mogen nemen van Diederik van der Meide. Hij heeft het festival groot gemaakt. Ik kijk er naar uit om vanuit diverse perspectieven invulling te gaan geven aan het thema ‘vrijheid’. In deze roerige tijden krijgt het begrip vrijheid een extra dimensie', zegt Van Dijk.

