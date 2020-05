'Anders werken en reizen staat nu met stip op één en dat willen we zo houden'

In 2019 reden er ruim tweeduizend auto's minder in de spits, pakten ruim duizend minder studenten het openbaar vervoer en hadden we duizenden tonnen minder CO2-uitstoot. De acties van Groningen Bereikbaar lijken succes te hebben.

In het project Groningen Bereikbaar werken overheid, bedrijfsleven en instellingen samen om de stad Groningen de komende jaren toegankelijk te houden, tijdens de grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

De positieve resultaten zijn dus geen gevolg van de coronamaatregelen, want ze gaan over 2019. 'Maar het zijn mooie cijfers, waar we heel trots op zijn', zegt Wilko Huyink, directeur Groningen Bereikbaar.

Files

Desondanks zag je tot aan de coronacrisis de dagelijkse files op bijvoorbeeld het Julianaplein. Dat is volgens Huyink goed te verklaren. 'Overal trok de economie aan, gelukkig ook in Groningen. En die files waren veel langer geweest als we dit succes niet hadden geboekt. Daarbij waren er natuurlijk werkzaamheden.'

Werkzaamheden gaan door

Het is de laatste maanden rustiger geworden rond de stad. 'Maar zelfs in coronatijd blijven we zeggen: check voor vertrek welke werkzaamheden er zijn, want die gaan gelukkig door.'

Door de coronacrisis is er wel een hele andere situatie ontstaan. Er wordt veel thuisgewerkt en studenten en scholieren zijn niet onderweg. 'Anders werken en reizen en thuiswerken staan al jaren in onze zes reistips', benadrukt Huyink. 'Dat staat nu ineens met stip op één. Wij zijn er heel druk mee om dat ook zo te houden.'

'We hebben ons doel gehaald, ware het niet dat de wegwerkzaamheden gewoon doorgaan. En het zal weer wat drukker gaan worden, dus dan krijgen we er weer last van.'

