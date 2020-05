Spoor Groningen-Bremen ligt ondanks corona op koers

In 2024 moet er een spoor liggen tussen Groningen en Bremen waarover snel en comfortabel gereisd kan worden. Verantwoordelijk gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Hulpmiddel

'Eigenlijk is de coronacrisis een hulpmiddel voor ons geweest', bekent ze. 'We werken met Nederlandse en Duitse partijen en door corona hoeven we nu veel minder te reizen. We kunnen online beter overleggen, waardoor een aantal dingen veel sneller zijn gegaan.'

Sneltrein naar Winschoten

Maar niet alleen op overlegniveau loopt het soepel. 'We hebben ook gesprekken gevoerd met de bouwondernemingen en besproken hoe we de werkzaamheden veilig en vlot kunnen laten verlopen. De sneltrein naar Winschoten is nu de eerste stap en dat project ligt op koers. Die gaat eind dit jaar rijden.'

Friesenbrücke

De eerste fase van de werkzaamheden aan de Wunderline gebeurt vooral in Nederland; daarna wordt er in Duitsland gewerkt. Maar Gräper heeft er vertrouwen in dat ook daar op schema wordt gewerkt. 'De kapotte Friesenbrücke moet in 2024 klaar zijn en dat lijkt te gaan lukken.'

Deze Duitse brug werd in 2015 kapot gevaren. Na herstel moet het één van de grootste draaibruggen van Noordwest-Europa zijn met een doorvaartbreedte van ruim 50 meter.

Economische crisis

Kan een economische crisis die mogelijk volgt op de coronacrisis nog roet in het eten gooien? 'We kunnen niet in de toekomst kijken', zegt Gräper. 'Maar juist tijdens een crisis is het belangrijk dat een overheid blijft investeren om mensen aan het werk te houden.'

'Wat wel een uitdaging is, is als mensen ziek worden door corona. Kunnen we dan voldoende arbeidskrachten krijgen? En als we heel lang een deel van de wereld dichthouden, wordt het lastig om materieel op de juiste plek te krijgen. Maar die moeilijkheden voorzien we nu nog niet', besluit Gräper.

