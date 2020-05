Reserveringen 'lopen lekker door', maar horeca mikt vooral op terrassen

In de zon op het terras; de foto is genomen vóór de coronacrisis (Foto: FPS/Jos Schuurman)

'Omdat we volledig gesloten waren, zien wij nu een piek voor de hele maand juni qua a la carte reserveringen', vertelt Sandra Mulder van De Rietschans aan de oevers van het Paterswoldsemeer in Haren.

'Binnen zitten wij op tachtig procent bezetting, maar dat gaat al snel met het maximum aantal van 30 personen. Vooral op het terras is er iedere dag nog wel plek, daar hebben wij ongeveer 25 procent bezetting.'

'Dat komt voornamelijk doordat gasten normaliter niet hoeven te reserveren op het terras. Maar de trend bij De Rietschans is dat mensen bij mooi weer spontaan langskomen en dan zit het terras snel vol. Wij willen vanzelfsprekend zoveel mogelijk gasten ontvangen.'

Groepsreserveringen

Aan de zuidkant van de stad Groningen 'loopt het lekker door' bij restaurant Il Lago, zo vertelt bedrijfsleider Daniel Camera. Al verloopt het reserveren niet altijd even soepel. 'Ik heb het idee dat mensen niet goed op de hoogte zijn van regels. Ze reserveren met groepjes van zeven of tien man.'

Wij zijn niet alleen horecaondernemer, maar ook politieagenten en doktoren Daniel Camera - bedrijfsleider Il Lago

'Het is voor ons een klus om uit te leggen hoe het zit en dat je dan aan verschillende tafeltjes moet. Wij zijn niet alleen horecaondernemer, maar ook politieagenten en doktoren.'

Vooral voor de eerste weken van juni worden er volgens Camera veel reserveringen gedaan. Het eerste volledige weekend na de heropening is daarin een uitschieter. Maar ook dan is Il Lago gebonden aan maximaal dertig mensen in het restaurant.

Focus op de terrassen

'We zouden binnen veel meer kunnen, maar individuele gevallen zijn nu niet van belang. We zijn druk bezig onze terrassen. Daar kunnen we zestig tot zeventig gasten kwijt. Daar gaan we vol voor.'

Het terras is ook het speerpunt van Paviljoen De Rietzoom aan het Zuidlaardermeer bij Kropswolde. Sterker nog, daar blijft het restaurant dicht. ‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan', legt eigenaar Andries Berg het besluit uit.

Alles is zelfbediening, er komt geen mens aan te pas Andries Berg - Paviljoen De Rietzoom

'Wij hebben het terras met normale capaciteit open. Alles is zelfbediening, er komt geen mens aan te pas. Als het mooi weer is, zijn we open en bij slecht weer zijn we dicht.'

Mooi weer is ook iets waar Collin Feenstra op hoopt. De eigenaar van restaurant Heerlijke Streken in Blauwestad zegt dat het met tien reserveringen 'nog niet storm loopt', maar daar zit de winst voor hem ook niet.

‘We zijn afhankelijk van mensen die spontaan langskomen. We zitten op een plek waar veel fietsers en wandelaars voorbijkomen. Zij komen zo even binnen.'

'Koffiedik kijken'

Binnen kan hij het maximum aantal toegestane gasten van dertig kwijt. Buiten denkt Feenstra rond de 15 tafeltjes te kunnen bedienen. 'Maar het blijft koffiedik kijken. Voor hetzelfde geld kijken mensen eerst wat er gebeurt. Ik durf er niks van te zeggen.’

Festiviteiten zijn er niet, maar mensen willen wel gezelligheid Bert Boer - eigenaar Eemshotel

In Delfzijl wordt het een Pinksterweekend zonder de jaarlijkse Pinksterfeesten. Toch telt Bert Boer van het Eemshotel vrijdagmiddag veertig reserveringen.

'Ik zit nog niet vol, want ik kan binnen en buiten in totaal zo'n honderd man plaatsen. Ik denk dat het heel druk wordt. Pinksteren en Delfzijl horen toch bij elkaar. Festiviteiten zijn er niet, maar mensen willen wel gezelligheid.'

