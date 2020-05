Cultuur in quarantaine: dit zijn de tips van Bert Visscher

Grote evenementen zijn allemaal afgelast en naar een film of een voorstelling gaan mag nog even niet. Cabaretier Bert Visscher geeft daarom in Babette op Noord iedere vrijdag de leukste cultuurtips, die je thuis online kunt zien of doen.

Sinds enkele weken bestaat het initiatief 'Cultuur in Quarantaine', waaraan onder meer het Groninger Museum, de Stadsschouwburg en het Noord Nederlands Toneel meedoen. Visscher selecteerde twee tips uit het aanbod en voegt er zelf nog eentje toe.

De tips van deze week zijn ook meteen de laatste. 'Ik had al geen optredens meer, nu heb ik helemaal niks meer', zegt Visscher met gevoel voor overdrijving. 'Maar we kunnen straks (vanaf 1 juni - red.) weer naar de musea en het theater, al is het in kleinere groepen. Het is goed dat het weer kan.'

Tip 1: Museumtaart bakken

Het Groninger Museum had de afgelopen periode wekelijks een thuisopdracht. Die van deze week: bak een taart die is geïnspireerd op het museum.

'Hier ligt je kans als je bij Heel Holland Bakt niet door de audities bent gekomen. Ik ga het ook proberen, het zal wel een mislukte cake worden.'

Tip 2: Klassiek Doornroosje

Je kan online kijken naar het familieconcert Doornroosje, gespeeld door het Noord Nederlands Orkest (NNO) met vertelster Georgina Verbaan. 'Ontzettend leuk! Zo lieflijk, zo wonderschoon! Ik heb het gisteravond in één keer uitgekeken.'

Tip 3: Afvalkunst

Voor de laatste tip van Visscher moet je toch je huis uit. Want in het Wall House aan het Hoornsemeer in Stad is vanaf volgende week een tentoonstelling te zien over afval en vuilnis. Afvalkunstenaar Maria Koijck maakt kunst van weggegooide of achtergelaten plastic flessen.

'Ze maakt er prachtige kunstwerken van, nu heeft ze ook weer iets wonderschoons gemaakt. Heel, heel bijzonder. Ga ernaar toe, de ruimte alleen is al prachtig!'