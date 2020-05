Finaleweek Donar: Gekste en meest dominante finale ooit

Het seizoen 2010-2011 begint met twee bijzondere wedstrijden voor GasTerra Flames. De Groningers spelen voor het eerst in de historie in de prestigieuze EuroLeague, tegen Unics Kazan uit Rusland. Maar de Russen zijn over twee wedstrijden duidelijk te sterk.

Laatste seizoen Van den Berg

Voor coach Marco van den Berg is het zijn laatste seizoen bij Flames. De ambities van de club en die van de coach komen niet genoeg overeen. ‘We hebben gewoon gemerkt dat wij aan de top zitten van wat wij als organisatie aan hem zouden kunnen bieden’, laat voorzitter Rob Schuur halverwege het seizoen weten.

De Groningse coach beleeft desondanks een goed laatste seizoen bij zijn jeugdliefde. Flames eindigt als tweede in de reguliere competitie, met slechts twee punten minder dan Leiden en Jason Dourisseau wordt verkozen tot MVP. De Groningers winnen daarnaast de beker ten koste van Giants uit Bergen op Zoom (55-67).

Play-offs

In de kwartfinale van de play-offs rekent Flames over drie wedstrijden af met Weert. In de halve finale zijn de Groningers met 3-2 te sterk voor EiffelTowers Den Bosch.

Donar heeft veel spelers over van de kampioensploeg van vorig jaar. De starting five in de finale zijn: Robby Bostain, Matt Bauscher, Jason Dourisseau, Steve Ross en Matt Haryasz. Vanaf de bank komen Aron Royé, Matthew Otten, Jason Ellis, Henry Bekkering en John Turek. Bij Leiden spelen onder anderen Arvin Slagter, Worthy de Jong en Ross Bekkering. De coach is Toon van Helfteren.

Drie verlengingen

De wedstrijd kent een krankzinnig verloop. Er zijn zelfs drie verlengingen nodig om tot een winnaar te komen. Het verschil na drie keer overtime is uiteindelijk slechts één punt: 96-95. Hierdoor is Leiden voor het eerst sinds 1978 weer kampioen van Nederland en winnen de Groningers niet voor het tweede jaar op rij te titel.

Dourisseau is topscorer van Flames met 23 punten en hij speelt bijna 50 minuten dat duel.

2017-2018: Bijna Champions League

Het is een seizoen vol hoogtepunten, vooral Europees. De ploeg van coach Erik Braal begint spectaculair en mist op een haar na het hoofdtoernooi van de Champions League. De Groningers worden pas in de derde en laatste voorronde na overtime in Madrid uitgeschakeld door het Spaanse Estudiantes: 77-69.

Mede door het intensieve schema, wordt vervolgens wel de strijd om de supercup verloren van Landstede Basketbal uit Zwolle. Het duel in MartiniPlaza eindigt in 69-77.

Niet veel later in oktober wordt Teddy Gipson aangetrokken, vanwege een langdurige blessure van Arvin Slagter. Gipson wordt dit seizoen 38 jaar, maar speelt als een jonge god, en dus mag hij blijven. Eind januari versterkt Donar zich met Bradford Burgess. Hij vervangt de geblesseerde Stephen Domingo.

Records in Europa

In de Europe Cup zet Donar een historische prestatie neer door voor het eerst de halve finale van een Europees toernooi te bereiken. Donar speelt maar liefst 24 Europese duels dit seizoen.

Eén van de hoogtepunten is de wedstrijd tegen het Cypriotische Keravnos (109-69), waarin een Thomas Koenis zeven driepunters raak schiet uit zeven pogingen. Ook wordt het clubrecord wat betreft het totale aantal driepunters ruim verbroken: 22 uit 32 pogingen. Het record stond op 17 uit 32.

In de achtste finale is Donar het Roemeense Cluj-Napoca ruim de baas, in de kwartfinale moet het Montenegrijnse Mornar Bar eraan geloven. De Italiaanse kampioen Reyer Venezia is uiteindelijk de ploeg die Donar verslaat, pas in de halve finale. Het verschil over twee wedstrijden is slechts zeven punten. In Italië wordt met tien punten verschil verloren. Thuis wint Donar met 83-80. Maar liefst vijf Europese duels zijn dit seizoen uitverkocht.

Oppermachtig

Tussendoor wordt de bekerfinale gewonnen. In MartiniPlaza wordt ZZ Leiden met 73-66 verslagen. De Groningers verliezen in de competitie maar drie wedstrijden en eindigen ruim bovenaan in de reguliere competitie.

Ook valt de ploeg flink in de persoonlijke prijzen. Brandyn Curry wordt verkozen tot MVP van de reguliere competitie en later ook van de play-offs. Sean Cunningham is de beste verdediger. Arvin Slagter de beste ‘zesde man’ en Erik Braal is coach van het jaar.

Overweldigend Donar in play-offs

In de play-offs wordt in de halve finale met speels gemak afgerekend met Rotterdam. De serie eindigt in 4-0 en het laatste duel wordt zelfs met 56 punten verschil gewonnen (51-107).

Donar speelt in de play-offs met de volgende starting five: Brandyn Curry, Sean Cunningham, Jason Dourisseau, Bradford Burgess en Thomas Koenis. Vanaf de bank komen Teddy Gipson, Arvin Slagter, Evan Bruinsma en Drago Pasalic. De jeugdspelers zijn Tim Hoeve, Sjoerd Koopmans en de nog maar 16-jarige Rienk Mast, die zelfs in het laatste finaleduel nog even mee mag doen.

Finale 4-0

Ook de finaleserie begint zeer overtuigend. Het eerste duel tegen ZZ Leiden wordt met maar liefst 105-66 gewonnen. Ook de overige drie duels worden ruim gewonnen. De laatste wedstrijd in Leiden eindigt in 66-73, waardoor de zevende titel in de historie van de club gevierd kan worden. Later wordt de ploeg gehuldigd in MartiniPlaza, en niet zoals in de jaren daarvoor op de Grote Markt.