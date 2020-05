Qbuzz krijgt stevige klap door terugloop aantal passagiers

Qbuzz is voor ruim zestig procent afhankelijk van overheidssubsidies om de exploitatie rond te krijgen. De rest wordt gedekt uit reizigersinkomsten. Maar deze zijn bijna weggevallen. Het bedrijf heeft nog maar één op de zeven passagiers overgehouden die het bedrijf vóór de coronacrisis had. Ook als de normale dienstregeling na 1 juni weer op gang komt, zijn er door de coronamaatregelen veel minder passagiers.

Crisismaatregelen

Dat had en heeft gevolgen. Al het personeel dat een tijdelijk contract had, werd bedankt voor verdere diensten. Al zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz dat ze weer in dienst worden genomen nu de normale dienstregeling weer wordt opgestart. Ook zijn de betalingen aan de Belastingdienst en de pensioenfondsen opgeschort. Dat zijn volgens Van der Mark maatregelen die zijn bedrijf tijdens de coronacrisis mag nemen.

Maar het is niet voldoende om alle bussen te laten rijden en de investeringen te betalen. Daarvoor moet Qbuzz aankloppen bij de overheid en het OV-bureau Groningen-Drenthe. Hoeveel extra geld voor Qbuzz nodig is, is niet duidelijk.

Compensatieregeling

Veel partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de financiële situatie van de stads-en streekvervoerders. De openbaar vervoersbranche overlegt wel op landelijk niveau met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en met het ministerie van Financiën, maar er is nog geen groen licht voor een compensatieregeling. Wel verwacht de staatssecretaris begin komende week of kort daarna tot een akkoord t te kunnen komen.

