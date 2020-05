Ontevreden coronazwemster: 'Abonnementshouders worden vergeten'

Kinderen in het zwembad (Foto: RTV Noord)

Zwembaden zouden beter om hun abonnementshouders moeten denken in tijden van corona. Daarvoor pleit Antje Folkers uit Sellingen.

Door het ingevoerde 'coronazwemmen' ziet ze de kosten van de wekelijks zwemuurtjes in zwembad De Barkhoorn oplopen.

Folkers is met haar drie kinderen normaal gesproken niet weg te slaan uit het bad. 'De oudsten gaan er na schooltijd met vriendjes heen en soms 's avonds ook nog even. De jongste heeft er zwemles. Tijdens die uren dat zij er zijn trek ik dan mijn baantjes.' Een abonnement voor het zwembad is dan ook geen overbodige luxe voor het gezin.

Te duur

Maar de coronacrisis maakt alles anders. Voor het openluchtzwembad, dat zaterdag weer open gaat, moet nu net als elders in de provincie gereserveerd worden. Dat kost twee euro per uur, met een maximum van twee uur. Abonnementen zijn tijdelijk niet geldig en het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Toen Folkers die nieuwe regels las, sloeg ze aan het rekenen. 'Als we als gezin zo zouden zwemmen als we normaal gesproken deden, kost ons dat in een week tijd al net zoveel als een abonnement. Dat ben ik niet van plan, en dat hoor ik hier van meerdere ouders.'

Bij slecht weer zijn wij wel degene die het zwembad vullen Antje Folkers - Zwemmer

De 39-jarige zwemfanaat zegt alle begrip te hebben voor de situatie waarin het zwembad verkeert. 'Het is belangrijk om het zwembad te behouden, want het is een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Maar het zou jammer zijn als dat hierdoor doodbloedt.'

Folkers vindt dan ook dat er voor vaste badgasten een andere regeling moet komen. 'Het komt ook vaak genoeg voor dat het slechter weer is. En dan zijn wij wel degene die het zwembad vullen. Dat vergeten ze nu.'

Om toch aan de broodnodige zwemuren voor haar gezin te komen, denkt Folkers erover om vaker de Beetse op te zoeken. 'Maar zeker bij warm weer hoop ik niet dat het daar dan te druk wordt.'

Reactie gemeente

De gemeente Westerwolde laat in een reactie weten dat het buitenzwembad volgens de richtlijnen van het RIVM wordt geopend.

'Ondanks dat dit beperkingen, minder inkomsten en extra kosten met zich meebrengt willen we onze buitenbaden toch openstellen om onze inwoners hun zwemplezier te bieden en het mogelijk maken om zwemlessen te volgen.'

Omdat abonnementshouders volgens de gemeente geen waar voor hun geld krijgen, wordt het abonnementsgeld teruggestort.

Lees ook:

- Zwemmen in coronatijd. 'Je kunt ineens rustig op je rug zwemmen'

- Alles over de coronacrisis