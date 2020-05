Schilderijen Jannes de Vries in Veenkoloniaal Museum 'stralen geluk uit'

Meer dan vijftig kleurrijke en expressieve schilderijen van hem hangen in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Het is de eerste overzichtstentoonstelling sinds een halve eeuw van De Ploeg-schilder Jannes de Vries (1901-1986).

De tentoonstelling zou aanvankelijk in maart al open gaan maar door de coronacrisis gebeurt dat komende dinsdag.

Gelovig man

‘Jannes de Vries staat vooral bekend vanwege zijn fel gekleurde landschappen’, legt conservator Elise van Ditmars uit.

‘Maar wij wilden een overzicht van zijn hele oeuvre tonen. Dus we zien hier ook de werken die hij heeft gemaakt tijdens zijn buitenlandse reizen door Zuid-Europa en Noord-Afrika en niet te vergeten zijn bijbelse voorstellingen. De Vries was een gelovig man en dat nam een belangrijke plek in zijn leven en zijn kunstwerken in.’

Tekenleraar

De Vries wordt geboren in Meppel en volgt zijn kunstenaarsopleiding in Amsterdam. Als hij begin twintig is vertrekt hij naar Parijs om daar verder te studeren. Nog datzelfde jaar reist hij door naar Italië.

‘Via Italië reisde hij naar Noord-Afrika, naar Tunesië. Daar heeft hij dit werk gemaakt’, wijst Van Ditmars naar een schilderij met de titel 'Neger en vrouw met mondbedekking'.

‘Die titel heeft hij er zelf aan gegeven maar wat leuk is aan dit schilderij is dat je ziet dat het een vroeg werk is omdat de kleuren ingetogen zijn. Maar je ziet ook zijn liefde voor felle kleuren al een beetje naar voren komen door de oranje hoofdbedekking van de man op de voorgrond.’ In 1924 wordt De Vries tekenleraar in Groningen en sluit hij zich aan bij Kunstkring De Ploeg.

Ploegende boer

Dat het werk van De Vries vooral bekend is vanwege de felle kleurenpracht wordt een zaal verder duidelijk. Drie schilderijen uit verschillende perioden met daarop een ploegende boer op het Groninger Hogeland.

‘De ploegende boer met een zwerm meeuwen was een belangrijk thema voor hem. We zien hier ook de typerende hoge horizon.’

Verderop hangt nog een kleiner schilderij met een ploegende boer van De Vries. ‘De kleuren zijn niet zo fel, de horizon is wat lager. Het is een werk uit de jaren ’30. Dat is wat we hier ook willen laten zien op deze tentoonstelling, de ontwikkeling van Jannes de Vries als kunstenaar.

Geluk uitstralen

‘De Vries heeft ooit eens gezegd dat een schilderij niet de verf is of het doek maar het geluk dat het uitstraalt’, vertelt Elise van Ditmars. ‘Dat gevoel roepen deze schilderijen bij mij op en ik denk dat het iets is wat mensen in deze gekke periode wel kunnen gebruiken.’

De overzichtstentoonstelling van Jannes de Vries is vanaf dinsdag 2 juni te bekijken. In verband met de coronamaatregelen is het verplicht om minimaal 24 uur van te voren te reserveren via de website van het Veenkoloniaal Museum