Zo ziet het Forum eruit als je maandag weer naar binnen mag

Om te beginnen kun je maandag het dak nog niet op; dat kan pas woensdag. 'Dat komt doordat er een nieuwe vloer is gelegd in restaurant NOK', zegt directeur Dirk Nijdam van het Forum. 'Dat heeft niks te maken met de waterschade die we hebben gehad, maar de vloer was gelijk bij de bouw al beschadigd. De nieuwe vloer ligt er maandag wel, maar dan mag je er nog niet overheen lopen.'

Op het dakterras zijn tafels geplaatst (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Met de waterschade doelt Nijdam op de gevolgen van de sprinklerinstallatie die vrijdag 1 mei af ging zonder dat er brand was. Het Forum was toen al dicht vanwege de coronacrisis.

Bioscoop

De bioscoopzalen gaan maandag wel direct open, maar daar kan maar een beperkt aantal bezoekers in. Nijdam: 'In de kleine zaal zouden dertig mensen mogen, maar dat past niet als we anderhalve meter afstand moeten houden. Dus daar kunnen we maximaal iets van 22 mensen kwijt. In de grotere zaal met tweehonderd stoelen kunnen zo'n zeventig mensen. Je kunt zelf wel uitrekenen dat dat financieel gezien niet goed is.'

Lang niet alle stoelen in de bioscoop zijn bezet (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Toch worden de bioscoopkaartjes niet duurder. 'Dat heeft geen zin, dan jagen we mensen weg', zegt Nijdam. 'We gaan normale prijzen hanteren en we hopen dat er snel een oplossing komt voor het coronavirus.'

Aanraken is meenemen

In de bibliotheek van het Forum mag je geen boeken aanraken tenzij je ze mee naar huis neemt. De boeken die worden teruggebracht gaan 36 uur in quarantaine.

Een informatiebord in de bibliotheek in Forum Groningen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Vrijheid

Voor de coronacrisis waren er gemiddeld 2500 tot 3000 mensen tegelijk in het Forum. 'Het is jammer dat dat nu even niet kan', erkent Nijdam. 'Maar het belangrijkste is dat je in het Forum vrijheid ervaart. Je hoeft hier niks. Je kunt afspreken met iemand of iets drinken of gewoon even zitten. Dat gevoel van vrijheid in de stad vind ik belangrijker dan het maximum aantal mensen naar binnen proppen. We maken hier als een gek schoon en zo proberen we een veilige situatie te creëren, maar wel met een Forum-sfeertje.'

