Ondernemerscoach Henriëtte Veenstra: ‘Zzp’ers help elkaar!’

Er zijn in de gemeente Groningen 12.000 zzp’ers, waarvan 900 bekend zijn bij de organisatie van Veenstra. ‘Van nature zijn mensen halers en geen brengers of delers. Wij proberen daar nadrukkelijk verandering in te brengen. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een gesprek om met een ander te sparren tot het maken van een video om je zichtbaarheid te vergroten.’

TOZO

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) is een vorm van overheidssteun waar zzp’ers vanwege de coronacrisis op terug kunnen vallen. In de gemeente Groningen zijn per saldo 4400 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 300 afgewezen. Ruim 3700 zijn inmiddels uitgekeerd en ruim 400 verzoeken zijn nog in behandeling, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Velen hebben geen buffer. Juist dan is het zaak om de rug te rechten. Henriëtte Veenstra - ondernemerscoach

Keerzijde vrijheid

Kijkend naar het voortbestaan is dit de kritische groep. Volgens Veenstra is het belangrijk om elkaar op te zoeken en de pijn te delen. Elkaar stimuleren om verder te gaan.

‘Veel zzp’ers hebben voor deze vorm van werken gekozen vanwege de vrijheid die ze belangrijk vinden. Dit brengt risico’s met zich mee. Velen hebben geen buffer. Juist dan is het zaak om de rug te rechten. Financieel mindere tijden hoort ook bij vrijheid.’

Waar zit de pijn?

Vanuit de gemeente Groningen heeft ikonderneemhet.nl opdracht gekregen om in kaart te brengen waar de pijn van zzp’ers vooral zit en welke oplossingen er zouden kunnen zijn.

‘We proberen de stem te zijn om samenwerking te krijgen. Wat heb je als ondernemer in huis, hoe kun je je ontwikkelen en hoe kun je anderen daar juist nu mee helpen.’

Onder het motto ‘Samen sterker uit de crisis’ kunnen zzp’ers zich aansluiten bij een community. Vanuit de gedachte dat de steunmaatregelen van de overheid er zijn, maar dat het essentieel is om samen opzoek te gaan naar opdrachten en werk. Er heeft inmiddels een eerste online netwerkbijeenkomst plaatsgevonden waar 15 zzp’ers aan deelnamen. Er staan meer sessies op het programma.

Samenwerken bracht veel

Marloes Tamminga van de Sollicitatiementor helpt mensen met trainingen hoe op andere manieren te solliciteren. ‘Het is de kunst om angst en paniek om te zetten in kansen. We hebben als zzp’ers een gezamenlijk verlies. Daardoor kunnen we elkaar vinden en samenwerken.’

Marloes Tamminga ziet nieuwe kansen (Foto: eigen foto)

Meer samenwerken heeft haar de afgelopen maanden veel gebracht. ‘Toen de crisis uitbrak moest alles plots online. Ik had geen idee hoe het allemaal moest. Maar dacht wel: kunnen we het opzetten hiervan niet beter samen doen?’

Tamminga vond een aantal gelijkgestemden. ‘We hebben een coronatoolkit bedacht. Dit heeft tot een vijftal trainingen geleid die we aanbieden. Daardoor heb ik omzet gedraaid, die ik anders niet gehad zou hebben. Het is veel minder dan zonder corona, maar wel op basis vannieuwe dingen. Bovendien heb ik in korte tijd veel geleerd over online. Ik ben ook aan mijn eigen zichtbaarheid online gaan werken.’

Ze maakte een bedrijfsaccount op Instagram en blogt meer. ‘Dat maakt me zichtbaarder, waar mogelijk weer iets uit voort kan komen.’

Door het putje

Zzp’ers geven wat Veenstra betreft kleur aan de stad. ‘Het is een scala aan diversiteit. Kunstenaars, creatief ontwerpers, winkeliers, kappers, kleine horecagelegenheden, maar ook ict-ers. Het zou een aderlating zijn als je dit door het putje laat gaan.’

Reden te meer om de qua aantallen grootste groep werkenden in de stad te ondersteunen. ‘We doen dan ook een oproep aan iedereen die het betreft om mee te doen.’

Stel dat de helft omvalt. Dan is dat een drama Henriëtte Veenstra - ondernemerscoach

De komende tijd zijn de meest uitgebreide abonnementen gratis beschikbaar voor zzp’ers, in de gemeente Groningen een enorme groep, om de eigen zichtbaarheid op het platform te vergroten.

‘Stel dat de helft omvalt. Dan is dat een drama’, waarschuwt Veenstra. ‘Dan moet er op de één of andere manier een vangnet zijn voor financiële ondersteuning.’

Online wandelen

Susan Boot uit Groningen is wandelcoach. Ze gebruikt wandelingen om mensen van bijvoorbeeld stress of vermoeidheid af te helpen. ‘Samenwerken is zeker geen vanzelfsprekendheid. Ik doe bewust moeite om elkaar te vinden.’

Wandelen met cliënten was de afgelopen maanden niet aan de orde. ‘Hoe kan ik veilig blijven wandelen of online toch iets doen, vroeg ik me af.’

Ze vond dat bij Link050. Een organisatie gericht op het begeleiden van vrijwilligers. ‘We hebben gezocht naar een oplossing die coronaproof was. Dat is online wandelen geworden.’

Susan Boot begeleidt wandelingen online (Foto: eigen foto)

Cliënten gingen met een meet of zoom verbinding op pad. ‘Dat begeleid ik dan via een verbinding op mijn mobiel. De kracht van elkaar opzoeken heeft dit gebracht.’ Het vergoedt slechts een deel van de verloren omzet.

‘Laat helder zijn dat ik veel meer opdrachten verloren heb dan wat ik nog had. En ik ben nu aan het nadenken over nieuwe vormen. Deze samenwerking brengt wel nieuwe inzichten en energie.’

Waarschuwingsschot

Veenstra verwacht dat de coronacrisis nog maar een waarschuwingsschot is. ‘Er gaat nog meer gebeuren. Daarom moeten er buffers opgebouwd worden. We leven nu vooral in een opmaak-economie. We maken op wat we hebben. Er moet een appeltje voor de dorst bij gaan komen.’

De ondernemer die deze crisis overleeft weet welke waarde hij heeft en waar hij er toe doet voor zijn of haar klanten Henriëtte Veenstra ondernemerscoach

Uiteindelijk scheidt het kaf zich van het koren. ‘De ondernemer die deze crisis overleeft weet welke waarde hij heeft en waar hij er toe doet voor zijn of haar klanten. Deze ondernemers hebben energie en veerkracht en dan vind je altijd wegen om verder te gaan.’

Met partners

Veenstra en Zegers koppelen hun bevindingen half juni terug aan de gemeente. ‘Daarmee is het voor ons niet klaar. We willen verder om de onderlinge samenwerking aan te jagen. Het liefst samen met partners. Wellicht een grote bank die er juist in deze tijd wil zijn voor ondernemers?’

