'Geef fietsers bij verkeerslichten extra ruimte op de rijbaan'

Daarvoor pleit voorzitter Wim Borghols van de Groningse Fietsersbond.

Borghols reageert verrast op de maatregelen die de gemeente donderdag aankondigde en waardoor een deel van de binnenstad louter het domein wordt van voetgangers.

'Daarover is vooraf geen overleg met ons geweest', zegt hij. 'We wisten niet dat de gemeente bezig was met plannen om de binnenstad anders in te richten. En we zitten al een week of tien in deze situatie, dus waarom nu pas?'

Dat er maatregelen nodig zijn, beaamt hij. 'We hebben gemerkt dat het krap is op een aantal plekken in de stad en op fietspaden richting binnenstad.'

Nu de maatregelen een feit zijn, hamert Borghols erop dat duidelijke omleidingsroutes cruciaal zijn.

'Als fietsersbond hebben we wel vaker geklaagd over afzettingen en omleidingen. We hopen dat nu toch eens duidelijk aangeven wordt wat afgesloten is en hoe je dan wel mag rijden. Als fietsers met z'n allen kiezen voor een andere, smallere straat, span je het paard achter de wagen.'

Borghols zegt wel begrip te hebben voor de maatregelen. 'Uiteraard. In deze bijzondere tijden zijn maatregelen nodig. En het lijkt erop dat fietsers moeten inschikken voor voetgangers.'

Dat fietsers vaker groen krijgen bij stoplichten noemt hij een goede maatregel. Toch ziet hij nog ruimte voor verbetering.

'Bij sommige verkeerslichten, zoals op de Herebrug, staan veel mensen dicht bij elkaar te wachten. Door een deel van de rijbaan open te stellen zou je meer ruimte voor de fiets kunnen maken. Je ziet dat al in veel grote steden in Europa, zoals Parijs, Londen en Milaan.'

Als het aan Borghols ligt grijpt de gemeente de crisis aan om straten voorgoed om te toveren tot fietsstraat. 'Daar rijden auto's maar dertig per uur en mengen snellere fietsers zich met het autoverkeer. We hebben nu de kans om versneld over te gaan naar een nieuwe samenleving.'

