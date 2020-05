Hapje eten in een reuzenrad? Dat kan straks in Veendam

Zo pal voor het Pinksterweekend is horecaman Nijkamp tevreden. Na weken afwachten zijn alle benodigde vergunningen binnen: bij de Borgerswoldhoeve wordt komende week een reuzenrad opgebouwd van Lamberink uit Overschild. Het moet de komende tijd een spectaculaire attractie worden, waarin mensen een patatje met een snack kunnen eten en wat te drinken kunnen nemen.

Opbouwen en testen

Het idee ontstond kort na het uitbreken van de coronacrisis, vertelt Nijkamp. 'Een vriend van mij bouwt deze reuzenraden en met hem kwam ik op het idee om deze te gebruiken als attractie, wanneer de horeca weer open zou kunnen. Dat idee hebben we verder ontwikkeld en we hebben daarvoor de benodigde vergunningen aangevraagd. Gelukkig heeft de Veiligheidsregio groen licht gegeven, mede dankzij de inzet van de gemeente Veendam. Daar ben ik heel blij mee.'

Komende dinsdag wordt gestart met de opbouw van het rad, pal naast zijn Borgerswoldhoeve in Veendam. Aangezien horeca-ondernemers binnen slechts een beperkt aantal gasten mogen ontvangen, is het reuzenrad volgens Nijkamp dé manier om klanten te ontvangen. 'We gaan de komende week eerst opbouwen en vrijdag is een testdag. Naar verwachting kunnen we dan volgende week zaterdag beginnen te draaien met klanten. Ze moeten wel reserveren.'

Diners

Nijkamp hoopt dat klanten niet massaal op de bonnefooi komen aanwaaien. Hij wil het vertrouwen van de gemeente Veendam niet schaden door onbewust een volksoploop te veroorzaken. 'We hopen dat het goed gaat. Het is volgens ons ook iets unieks voor Veendam. En als het in het begin goed gaat met patat en een snack, kunnen we mogelijk later diners gaan aanbieden. Dat zou geweldig zijn.'