'Groningse economie dankzij olie- en gassector minder hard geraakt door coronacrisis'

Dat blijkt uit onderzoek van bureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de provincie, de gemeente Groningen en Regio Groningen-Assen (RGA).

'De genoemde sectoren zijn minder gevoelig voor de maatregelen tegen het coronavirus dan andere sectoren', concluderen de onderzoekers. 'Ook de zorg- en overheidssector zijn hier relatief groter en worden, op korte termijn, iets minder hard geraakt.'

Hogere werkloosheid

De financiële gevolgen voor de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen komen neer op een verlies van 392 miljoen euro per maand. Daarbij hebben de onderzoekers de ondersteunende maatregelen van het kabinet, zoals de NOW-regeling, buiten beschouwing gelaten.

De werkelijke impact van de crisis zal volgens gedeputeerde IJzebrand Rijzebol dan ook lager uitvallen.

'We gaan ervan uit dat er daardoor minder banen verloren zullen gaan. Al houden we rekening met een toename van de werkloosheid eind dit jaar. Als provincie onderzoeken we in hoeverre we maatregelen kunnen nemen ter aanvulling op het rijkspakket.'

Grote onzekerheid

Rijzebol stelt daarnaast vast dat de crisis bij veel ondernemers voor 'grote acute onzekerheid' zorgt.

'De crisis raakt onze economie breed, al valt het de onderzoekers op dat de klap in Groningen relatief iets minder hard aankomt dan in de rest van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid in onze provincie flink geraakt kan worden.

86.000 banen geraakt

De onderzoekers hebben berekend dat 86.000 banen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe op één of andere manier last hebben van de crisis. Een deel daarvan kan verloren gaan. Daarbij gaat het vooral om sectoren als uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, restaurants en cafés, de detailhandel en de transportsector. De hoger onderwijsinstellingen kunnen financieel geraakt worden door het wegblijven van internationale studenten.

Omzetverlies toerismebranche

Ook ondernemers in de toerismebranche hebben last van de crisis. Dat blijkt uit een ander onderzoek in opdracht van de provincie, door de NHL Stenden Hogeschool.

De ondervraagde toerisme-ondernemers schatten de omzetdaling door de crisis tot nu toe op bijna 18 procent als het gaat om logies en bijna 19 procent wat horeca-inkomsten betreft. Over geheel 2020 zou dat op kunnen lopen tot respectievelijk 75 en 70 procent.

Van de 140 deelnemende ondernemers in de toerismebranche komen er 26 uit de provincie Groningen.