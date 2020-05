Oppositiepartijen Stad: koppel referendum over diftar aan Kamerverkiezingen

Moet je straks betalen per huishouden of per container voor je afval (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Vijf oppositiepartijen in de Groninger gemeenteraad bepleiten opnieuw dat het besluit over invoering van afvalinzamelingssysteem diftar wordt uitgesteld. Ze willen dat er eerst een referendum wordt gehouden.

Deze volksraadpleging zou dan tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 gehouden moeten worden, opperen de SP, Stadspartij, 100% Groningen, Student & Stad en de PVV. 'Op die manier druk je de kosten en wordt de opkomst bevorderd', stelt SP-raadslid Daan Brandenbarg.

Betalen per keer

De vijf partijen willen al langer dat de gemeente het besluit over diftar uitstelt. Bij dit systeem moeten inwoners betalen per keer dat ze een afvalcontainer aan de weg zetten of een vuilniszak wegbrengen.

Fusiegemeente Groningen moet wettelijk per 1 januari 2021 overal in de gemeente één afvalsysteem hebben. In de oude gemeente Haren wordt nu nog het diftarsysteem gebruikt, terwijl Groningen en Ten Boer een afvalstoffenheffing kennen, die is gebaseerd op de grootte van het huishouden.



Verdeeldheid bij inwoners en raad

Volgens de vijf oppositiepartijen kan een nieuw afvalbeleid niet zonder goede volksraadpleging worden ingevoerd, omdat maar 15 procent van de inwoners van Groningen en Ten Boer voor de invoering van diftar zou zijn. 'Er is veel verdeeldheid onder inwoners. Het is een ingrijpend besluit, met hoge invoeringskosten. Bovendien is er een grote verdeeldheid in de raad', motiveert Brandenbarg.

De vijf partijen stellen voor om, in afwachting van een referendum, in eerste instantie het model van Groningen en Ten Boer te hanteren.

