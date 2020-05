FC Groningen laat ons weer eens juichen voor goed doel

Samen met supporters gaat FC Groningen de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ oprichten. Het doel is om duizend seizoenkaarten te krijgen voor mensen in Stad en Ommeland die onder de armoedegrens leven.

Het initiatief begon eigenlijk bij oud-speler Erik Nevland. Hij kwam met het idee om de FC in deze coronatijd te helpen met de aanschaf van twee seizoenkaarten en die ter beschikking te stellen aan een goed doel. In samenspraak met de Supportersvereniging FC Groningen ontstond het plan een breed maatschappelijk fonds op te richten.

Boegbeeld

Nevland wist binnen twee weken zo’n dertig voormalige medespelers, ex-stafleden en oud-bestuurders aan zijn actie te binden. In samenspraak met de voormalige spits van FC Groningen werd het Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel gekoppeld aan zijn initiatief.

Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie. Daarbij komen nu dus ook seizoenkaarten van FC Groningen.

Supporters

Vanuit de supporters ontstond bovendien het idee om kaarten te verstrekken aan mede-fans die om financiële redenen niet (meer) in staat zijn een seizoenkaart van FC Groningen aan te schaffen.

Om de maatschappelijke donaties te bundelen en te coördineren wordt nu een stichting opgericht met een eigen bestuur, waarin onder andere voorzitter John de Jonge van de Supportersvereniging FC Groningen plaats neemt.

Om goed toezicht te houden op het proces van toekenning van de kaarten en het aanwijzen van goede doelen heeft burgemeester Koen Schuiling van Groningen zich bereid verklaard zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling en is Erik Nevland bereid gevonden als ambassadeur van de stichting op te treden.

Nevland: Trots

Nevland: 'Fantastisch dat oud-spelers, supporters en sponsors zich samen inspannen voor de minder bedeelden in de maatschappij en dat we deze mensen iets moois kunnen bieden in de vorm van het bijwonen van een voetbalwedstrijd. Voor het bezoeken van dergelijke evenementen hebben zij normaal gesproken niet het geld en dat dit nu op deze manier wél mogelijk wordt gemaakt, vind ik prachtig. Het maakt me ook wel trots, dat we dit samen als maatschappij weten te realiseren. Ik had dan ook geen enkele aarzeling toen ik de vraag kreeg of ik van deze stichting de ambassadeur wilde zijn.'

Schuiling: Sport verbindt

Burgemeester Schuiling: 'In een tijd dat we op allerlei plekken de gevolgen van de coronacrisis zien, moeten we juist met elkaar de schouders eronder zetten. Samen veerkracht tonen! En daarbij mogen we zeker de mensen niet vergeten, die al langer veel moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Een bezoek aan FC Groningen, eventueel samen met je kinderen, kan voor hen zorgen voor een glimlach op het gezicht en misschien wel de aanleiding zijn om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Sport verbindt en daaraan kan iedereen een steentje bijdragen.'

Het streven is dus om duizend seizoenkaarten te krijgen. De teller staat meteen al op 425 kaarten, vooral dankzij elf zakelijke relaties van de FC die 375 kaarten hebben geschonken.

