Afvaarten Reitdiepveer voorlopig uitgesteld

De afvaarten zouden weer beginnen op dinsdag 1 juni (tweede pinksterdag), maar het bestuur wil eerst van de Veiligheidsregio weten of die akkoord gaat met de voorgestelde coronamaatregelen.

Popelen

Voorzitter Johan Steen: 'We staan te popelen om weer te gaan varen, maar we willen ons wel houden aan de regels. Een commissie heeft gekeken hoe we onze passagiers veilig en met voldoende onderlinge afstand kunnen vervoeren. Dat plan is voorgelegd aan de Veiligheidsregio, maar we hebben nog geen uitsluitsel.'

Daarom is besloten de afvaarten uit te stellen tot 1 juli. 'Als het sein wel eerder op groen gaat dan gaan we kijken of we de dienstregeling toch versneld kunnen oppakken.'

Maximaal twaalf

Het Reitdiepveer kan maximaal twaalf fietsers of voetgangers vervoeren, maar door de anderhalvemeter afstandsregel kunnen er minder mensen mee.

