Einde aan dieseldampen in Winschoten: ‘Wij zijn opgelucht, absoluut!’

‘Je hoort de vogeltjes en je hoort elkaar weer makkelijker. We zijn opgelucht, absoluut!’, zegt Marieke Siemons die op zo’n tien meter van het apparaat woont.

Ontheffing nodig

In de Lekstraat in Winschoten worden veertien woningen van woningcorporatie Acantus gerenoveerd. Er worden twee huizen tegelijkertijd aangepakt. Bewoners daarvan verblijven ten tijde van de renovatie in woonunits die even verderop staan. Omdat Enexis het te druk had, koos de aannemer er vorige week voor om een dieselaggregaat neer te zetten.

Voor zo’n aggregaat is een ontheffing nodig. Daar is woningcorporatie Acantus, als opdrachtgever, verantwoordelijk voor. Zij kan met de uitvoerder afspreken wie van de twee partijen de ontheffing aanvraagt.

Illegaal aggregaat

Volgens de gemeente Oldambt heeft zowel Acantus als de uitvoerder dat niet gedaan. Het aggregaat heeft dus ruim een week lang illegaal op gemeentegrond dieseldamp uitgestoten. Oldambt kon eisen dat het aggregaat direct wordt uitgezet, maar dan zouden de bewoners van de woonunits de dupe zijn van het handelen van Acantus en de uitvoerder.

Het gewraakte dieselaggregaat (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De gemeente verzocht Enexis daarom om prioriteit van de zaak te maken. De energieleverancier zou pas op 8 juni tijd hebben, maar wist vrijdagmiddag nog een gaatje te vinden. Omdat de woonunits nu op stroom zijn aangesloten, is het aggregaat overbodig. Komende dinsdag wordt het apparaat opgehaald.

Overlast

Omwonenden klaagden ruim een week over overlast. Meerderen spreken over stank in huis en last van de keel. Ook werd slechter geslapen, omdat het aggregaat dag en nacht lawaai maakte. Er werd een geluidsdemper geplaatst, maar ook dat maakte volgens omwonenden weinig verschil.

Jenny Hoogeveen woont pal naast het aggregaat. Zij is naar eigen zeggen zelfs onwel geworden door de dieseldamp en is van plan aangifte te doen tegen Acantus.

Bolletje ijs

Omwonenden kregen vrijdagmiddag van de aannemer een waardebon van 2,50 euro per persoon. Die waardebon kunnen ze besteden bij een ijssalon in Winschoten.

De bon geldt niet als compensatie voor de overlast, maar de aannemer hoopt op deze manier ‘de week positief af te sluiten’. Siemons is te spreken over het aanbod. 'Sommige zeggen dat wij worden afgekocht met een ijsje, maar zo zie ik het niet. Ik vind het netjes.'

Hoogeveen slaat het bolletje ijs over. 'Nee dankjewel, dat gun ik aan anderen. Ik wil een gevelreiniging. Er zijn allemaal roetdeeltjes meegekomen, de gevel zit eronder en ook in mijn huis is het te zien.'

Het bolletje ijs. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

