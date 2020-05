Krans voor omgekomen Zoutkamper vissers: 'Het blijft een gevaarlijk beroep'

De traditionele Pinksterfeesten van Zoutkamp gaan niet door vanwege het coronavirus. De kranslegging voor de omgekomen lokale vissers wel.

'We hadden een prachtig mooi programma opgetuigd, vier dagen lang zou het feest zijn hier in Zoutkamp', vertelt Jaap Wieringa van Stichting Vlaggetjesdagen Zoutkamp.

Kranslegging

'Er zou een kermis komen, een braderie op maandag en we zouden natuurlijk de nieuwe Garnalenkoningin binnenhalen. Dat gaat allemaal niet door. Dat is heel erg jammer. Er is alleen een programma dat wel doorgaat: de kranslegging bij het monument.'

Het Pinksterfeest is gelinkt met de visserij en de kranslegging voordat het feest van start gaat, is al een aantal jaar een traditie. Volgens Wieringa kan dat in klein comité en coronaproof doorgaan.

Gevaarlijk beroep

Voor een vissersdorp als Zoutkamp is het belangrijk om stil te staan bij de mensen die niet levend terug konden komen, weet ook Barbara Holierhoek, oud-voorzitter van Vissersvereniging Hulp in Nood. 'Iedereen die hier opgegroeid is of woont kent de verhalen. Of kent iemand die visserman is en op zee is gebleven.'

Vissen is een gevaarlijk beroep, meent ze. 'Dat heeft te maken met de grilligheden van de natuur en op zee. En daarnaast kunnen er ook aan boord of ongelukken gebeuren of een hartaanval... Er kan natuurlijk alles gebeuren tijdens het uitoefenen van je werk. In het verleden had je vissers die inderdaad met schepen verloren gingen en ook niet meer gevonden werden. Maar tegenwoordig is er wel heel veel apparatuur om in ieder geval de schepen of verloren vissers weer terug te vinden. Dat is beter geworden, maar het blijft een gevaarlijk beroep.' Ook vorig jaar is er nog een visserman overleden.

Naast de sluis, bij het monument voor de vissers die niet meer terugkwamen wordt de krans gelegd. Een handjevol mensen is aanwezig. Het is niet te uitgebreid. Wieringa en Holierhoek vertellen kort over waarom het belangrijk is dat deze kranslegging doorgaat. Zo'n tien tot vijftien mensen staan op de dijk en herdenken. De vlag hangt halfstok. Dit weekend is er geen feest. Vandaag wordt stilgestaan bij de vissers die op zee zijn gebleven.