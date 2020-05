Muller krijgt namelijk vanwege de coronacrisis op Tweede Pinksterdag geen opvolgster, omdat de Pinksterfeesten in Zoutkamp niet doorgaan. Wie haar volgend jaar gaat opvolgen weet ze nog niet. 'Dat weet alleen de commissie en de koningin zelf.'

Ze heeft wel te doen met de nieuwe koningin, die zit nu opgescheept met het grootste geheim van Zoutkamp. 'Zij moet het nu een jaar stilhouden. Dat is heel lastig.'

Zelf was het voor Muller ook al heel lastig om het vorig jaar stil te houden. 'Je krijgt het vlak na de zomervakantie te horen. Dus moet je je negen maanden stilhouden. In september is dat nog wel te doen, dan speelt het nog niet zo in het dorp. Maar vanaf maart dan begint het te leven en moet je nog wel eens liegen.'

Rondje door het dorp

Wel kijkt ze met veel plezier naar haar tijd als Garnalenkoningin. 'Het is een hele eer om het te zijn en als je iets mag doen dan is het wel mooi. Wel blijft het gek om het gezicht van Zoutkamp te zijn.'

Dat ze twee jaar achter elkaar koningin is, is niet zo bijzonder. In de eerste jaren werd een koningin voor drie jaar gekozen. Toch gaat Muller nog wel proberen iets moois te maken van deze Tweede Pinksterdag als koningin. 'Misschien ga ik nog wel een rondje door het dorp in mijn outfit.'

