Harry Vos: 'Ik pak er een stoel bij en ga nadenken'

Gelukkig is Harry Vos er wel, zoals afgesproken. Vos is al jarenlang het gezicht van de internationale grasbaanraces. Eerst vanuit de motorsportbond KNMV en nu als supervrijwilliger van organisator MAC Stadskanaal. Hij kan honderduit vertellen over de historie van het evenement dat volgend jaar het zeventigjarig jubileum viert.

Op welke manier dat gaat gebeuren is ongewis. Vos worstelt ook met de vraag of er door de coronacrisis over twaalf maanden wel publiek bij de races aanwezig mag zijn. De editie van 2020 werd al in een vroeg stadium afgelast. Daardoor zijn de kosten binnen de perken gebleven.

Spanning opbouwen

'Normaal gesproken ben je maanden bezig met de voorbereidingen en bouwt de spanning zich op richting tweede pinksterdag. Vandaag zouden we aan de slag met de laatste dingen, bijvoorbeeld de boarding neerzetten en de dranghekken voor het publiek plaatsen', zegt hij hij.

De verwachting was dat er tussen de tweeduizend en vijfentwintighonderd mensen zouden gaan genieten van motorsport in uitstekende weersomstandigheden.

Normaal gesproken bouwt de spanning zich op richting tweede pinksterdag Harry Vos

Deelnemersveld

De coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Evenementen waar veel publiek op afkomt en waar een vergunning voor aangevraagd moet worden, mogen tot 1 september sowieso niet. Op het moment van afgelasting was voorzitter Erik Roelfsema net van plan om het deelnemersveld samen te stellen.

'Hij had de tarieven en de formulieren klaar. Hij had ook al goede aanmeldingen. De stap om te gaan onderhandelen over startgeld en andere vergoedingen zou net gezet worden', gaat Vos verder.

Er werd vervolgens ook geen beroep meer gedaan op de trouwe sponsoren, omdat sommigen door de crisis moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden.

Het circuit in Stadskanaal blijft leeg op Tweede Pinksterdag (Foto: )

Drive-in bioscoop

Vos zit niet in zak in as nu de traditie van de Pinksterraces doorbroken wordt. Hij denkt alvast na over wat er moet gebeuren om de races volgend jaar wél mogelijk te maken. Daarnaast zijn er plannen om het middenterrein voor meerdere doelen te gebruiken.

'Er ziin initiatiefnemers en we hebben zelf ook wel ideeën voor de tijd dat er nog niet met motoren gereden mag worden. Je moet denken aan een 'drive-in bioscoop' of een muziekconcert met verschillende artiesten. Er kunnen hier ongeveer 250 auto's staan. Ik hoop dat de gemeente daar op korte termijn toestemming voor geeft.'

Stoel

Ook dan zal Vos de handen uit de mouwen steken. Net zoals hij al die jaren gedaan heeft voor en tijdens de races. Op de vraag wat hij nu gaat doen op tweede pinksterdag weet hij het antwoord al.

'Ik pak een stoel en ga bij de baan zitten. Vanaf m'n twintigste ben ik betrokken bij de motorsport. Op de een of andere manier stond die dag altijd in het teken van de races in Stadskanaal. Maandag ga ik vooruit denken, ook al is er niks te doen en lekker rustig. Want vooral nu is het belangrijk omdat we niet weten wanneer we weer op de normale manier races kunnen organiseren.'

Lees ook:

- Geen Pinksterraces in Stadskanaal

- Alles over de coronacrisis