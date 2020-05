Laan van de Vrede in Stad gaat half jaar dicht voor autoverkeer

Combinatie Herepoort legt dan, aan de zuidkant van de ringweg, een tijdelijke weg én een tijdelijk viaduct aan over de Paterswoldseweg. Vervolgens wordt het huidige viaduct over de Paterswoldseweg vervangen.

Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van de Laan van de Vrede.

Drie fases

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt het huidige viaduct over de Paterswoldseweg vervangen in drie fases. Fase 1 is de bouw van een tijdelijke weg en een tijdelijk viaduct. Fase 2 is de bouw van een nieuw noordelijk viaduct, op de plek waar de noordzijde van het viaduct lag.

In fase 3 tenslotte, wordt op de plek van de gesloopte zuidzijde van het viaduct het nieuwe zuidelijke viaduct gebouwd. Zodra dit klaar is worden de tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct weer afgebroken.

Een impressie van het nieuwe viaduct over de paterswoldseweg. (Foto: Aanpak Ring Zuid)

Parkeerplekken

De bewoners hebben intussen een brief gekregen van de gemeente met daarin informatie over de werkzaamheden. Daarin staat onder meer te lezen over de parkeerplekken die aan de Laan van de Vrede komen te vervallen. Over een alternatief wordt nog nagedacht.

