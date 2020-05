Het Hogeland geen voorstander uitbreiding terrassen naar pleinen en plantsoenen

‘We moeten opletten met het oprekken van terrassen naar de openbare ruimte. Diezelfde ruimte moet beschikbaar blijven voor regulier gebruik. Waar ook anderhalve-meter-regels voor gelden’, laat burgemeester Henk Jan Bolding weten. Daarom ziet de gemeente terras uitbreidingen naar deze plekken niet zitten.

Het is volgens burgemeester Bolding ‘maatwerk’ wat nu verricht wordt. Als er een aanvraag komt voor uitbreiding naar een plein of plantsoen dan moet de ondernemer daar een verbinding mee hebben en dus vlakbij gevestigd zijn. Maar de gemeente stelt voorop dat deze ruimtes beschikbaar moet blijven om te kunnen recreëren.

'Openbare ruimte moet beschikbaar blijven'

Horecagelegenheden kunnen vanwege de anderhalve-meter-regels minder mensen kwijt op de terrassen. Op Schiermonnikoog hebben ze ervoor gekozen om bijvoorbeeld terrassen uit te breiden op diverse plekken op gemeentegrond. Het Hogeland kiest hier liever niet voor.

De gemeente is de afgelopen dagen met diverse ondernemers in gesprek om adviezen te geven. Bijvoorbeeld over looproutes en waaraan gedacht moet worden. ‘We blijven hier ook voor bereikbaar en zijn in gesprek met horeca hoe dit vormgegeven wordt’, zegt Bolding.

Bolding benadrukt dat de anderhalve-meter-regels ‘in acht genomen’ moeten worden en dat de horecaondernemers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk zijn.

Maatwerk

De gemeente heeft geen signalen ontvangen dat de contacten met ondernemers over de terrassen niet goed verlopen. Burgemeester Bolding benadrukt dat per horecazaak gekeken wordt naar de mogelijkheden: ‘We blijven elkaar helpen. Ook door deze barre tijden. We zullen kijken wat mogelijk is. Maar dat is maatwerk.'