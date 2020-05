Schiermonnikoog is blij met stukje Gronings grondgebied

De gemeenteraad van Schiermonnikoog is blij dat er een stuk grond van de provincie Groningen naar Friesland gaat. De gemeente Het Hogeland stemde onlangs in met de grenscorrectie.

De grenscorrectie zorgde wel voor enige discussie. Gemeentebelangen Het Hogeland had deze grenscorrectie liever niet doorgevoerd, omdat ze vonden dat zij ook wel bestuurlijk verantwoordelijk voor dit deel van het eiland konden zijn.

2,8 hectare land

Raadslid Bart Pastoor van Samen voor Schiermonnikoog nam het voortouw om te reageren op de onlangs ontstane discussie over het stuk eiland dat nu in de gemeente Het Hogeland ligt. ‘Als echte Grunneger mag ik beginnen. Het gaat natuurlijk ook om niet niks. Menig oorlog is om minder begonnen.'

Het totale grondoppervlakte wat naar de gemeente Schiermonnikoog gaat - inclusief zeewater - is: 449 hectare.

De grenscorrectie gebeurt op verzoek van de provincie Friesland. Die is volgens hen nodig om alle bevoegdheden bij de gemeente Schiermonnikoog en de provincie Friesland te houden.

‘Dat de gemeente Het Hogeland had mitsen en maren, hebben we in de media kunnen vernemen en ze zijn schoorvoetend toch akkoord zijn gegaan. Het is natuurlijk wel belangrijk hoe de grens bepaald wordt in het kader van het bestuurlijke en de veiligheid’, zegt raadslid Pastoor.

‘Dat de gemeente Het Hogeland ook een stukje strand wil hebben om daar een vlag te planten. So be it.’

De extra grond levert de gemeente Schiermonnikoog 316 euro extra inkomsten per jaar op.

De ChristenUnie in het Hogeland opperde nog het idee om boottickets voor voedselbank cliënten te vragen voor het stuk land wat nu naar Schier gaat. Daar ging de raad van het eiland niet op in.

Wyb Jan Groendijk, fractievoorzitter van Schiermonnikoogs Belang is blij dat er duidelijkheid is over het stuk grond. ‘Ik denk ook dat de provincie trots op ons zal zijn omdat we er regelmatig voor zorgen dat de provincie iets groter wordt. En ze zullen ons zeker zien als groeidiamant.’

Groendijk verwacht dat de provincie Friesland taart meeneemt bij een volgend bezoek aan het eiland.

Raadslid Greetje Smilda van Ons Belang Schiermonnikoog laat ook weten verheugd te zijn met de grenscorrectie.

Niet éénkennig

‘Het is een opluchting dat het gezag van het hele eiland weer onder mijn bevoegdheid komt. Dat schept duidelijkheid’, laat burgemeester Ineke van Gent weten. ‘Iedereen is hartelijk welkom op Schiermonnikoog. Als je nou van Friesland komt of Groningen, of de rest van Nederland. Het mag nu alweer een beetje en straks weer helemaal. Kom allemaal naar Schier’.

Raadslid Pastoor sloot zijn betoog af met de woorden van Ede Staal: ‘t is de lucht achter Oethoezen, 't Is 't torentje van Spiek , 't Is de weg van Lains noar Klooster. En misschien over een poar eeuwen noar de vuurtoren van Schier. Maar nu nog even niet.