Microbiologen: 'We hadden meer moeten testen'

Veel capaciteit om mensen met symptomen te testen op corona is de afgelopen maanden onbenut gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Vooraanstaande microbiologen zeggen niet te begrijpen waarom alleen een kleine geselecteerde groep in aanmerking kwam voor een coronatest.

' Meer testen had zeker uitgemaakt' , zegt hoogleraar microbiologie Bert Niesters van het UMCG in Groningen. ' Zo is nagelaten om meer te testen onder kwetsbare ouderen in verpleeghuizen.' Niesters is één van de microbiologen, waarmee RTL sprak.

Overcapaciteit

Waarom er niet eerder is opgeschaald, is Niesters een raadsel, ' want ik heb heel veel overcapaciteit, de hele pandemie lang al. We hebben capaciteit voor duizend testen per dag. Ik haal er nog maar zo'n honderd. Dat is tien procent. Er komen gewoon geen monsters binnen."