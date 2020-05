Ondernemersvereniging Het Hogeland-West wil blijven doorontwikkelen

Het winkelcentrum in Leens (Foto: Boelo Lubbers)

‘Denk aan het groeiende toerisme in eigen land waar natuur en ruimte belangrijke pluspunten zijn. De groeiende sympathie voor de lokale en kleinschalige ondernemer’, aldus Jan Ekster, voorzitter van de ondernemersvereniging. Verder verwachten ze dat de consument drukke winkelstraten en steden vermijd.

Daarnaast merkt Ekster dat ‘sociale verbondenheid het in kleinere krachtige centra lijkt te winnen van het online shoppen.’

Centrum Leens aanpakken

De ondernemersvereniging heeft de gemeente Het Hogeland laten weten dat ze graag zien dat het winkelgebied in Leens aangepakt wordt. Zoals ook in de kernen van Bedum, Uithuizen en Winsum gebeurd. Om ervoor te zorgen dat deze toekomstbestendig blijft.

Hiervoor zijn ze al bezig met een plan en hopen op steun van de gemeente. Er wordt gewerkt aan een zogeheten Centrumvisie.

‘Ook Leens moet klaargestoomd worden voor de toekomst, waarin zij haar bovenlokale rol richting het grote gebied Hogeland-West waar kan maken. Hier ligt dus zeker een uitdaging voor ons als ondernemers, maar ook voor de politiek’, laat Ekster weten.

Nieuwe ondernemers aantrekken

In de centrumvisie staat onder andere dat er een aanpassing en uitbreiding van de supermarkten moet komen. Ook moeten er bedrijven geworven worden die bijdragen aan de aantrekkingskracht van Leens. ‘Denk daarbij bijvoorbeeld aan een opticien/audicien, een formule waarvoor vaak oudere inwoners uit het gebied nu relatief ver moeten rijden’, laat Ekster weten.

Verder willen de ondernemers verbetering van de parkeersituatie, met name aan de noordzijde.

Ook moeten ondernemers gestimuleerd worden zich in het centrum te vestigen. En dat net zoals in Winsum er ook een transformatie komt van leegstaande, achterblijvende winkelpanden in het dorp om de leefbaarheid te bevorderen.

Investeringen nodig

‘Als ondernemers zien wij diverse kansen om te investeren, bijvoorbeeld in verbeteringen, uitbreidingen of verplaatsingen van bestaande winkels. Maar wij hebben u als gemeente ook nodig, om met ons te komen tot een goed winkelcentrum, bijvoorbeeld door te investeren in een goede openbare ruimte’, laat Jan Ekster weten. Investeringen zijn volgens hem noodzakelijk.

De ondernemersvereniging hoopt dat het één en ander mogelijk is, ook in combinatie met geld uit Nationaal Programma Groningen.

Geen geld op de plank

'Het is een duidelijke visie en de ondernemers zijn niet bang om te kiezen. Een compact centrum kan winkels overeind houden', laat wethouder Eltjo Dijkhuis deze week weten tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarin ging het over de winkelgebieden. Hij liet wel weten dat de gemeente momenteel krap zit in de financiële middelen. Hij gaat kijken of met externe financiële middelen ook Leens aangepakt kan worden.



Digitaal warenhuis

Ook liet Dijkhuis weten dat het ondernemersplatform, waarbij alle ondernemersvereniging zijn aangesloten, een idee heeft. Er wordt namelijk gesproken over een digitaal warenhuis. Daar kunnen inwoners spullen vanuit huis bestellen van winkels uit de dorpen in de regio. 'Een crisis, hoe ernstig die ook is, zet nog strenger aan, om na te denken waarmee je bezig bent', aldus Dijkhuis.

Voor de zomer hoopt de ondernemersvereniging Het Hogeland-West de complete centrumvisie te presenteren.