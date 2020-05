Bas Kammenga zal altijd aan FC Groningen verbonden blijven

Communicatiemedewerker Bas Kammenga was op 11 mei één van de elf personen die ontslagen werd bij FC Groningen. ‘Ik zal op één of andere manier bij de club betrokken blijven.’

Kammenga is een bekende verschijning bij FC Groningen. In de winter fietst hij steevast met een FC Groningen sjaal om de nek naar zijn werk. Vandaag heeft hij geen sjaal om, maar wel een FC Groningen jas aan.

Langstzittend

Het typeert hem, want ondanks dat hij straks geen kantoor meer heeft in de Euroborg, zal hij altijd supporter van de club blijven. Kammenga was de langstzittende medewerker aan de kantoorkant bij FC Groningen. Meer dan twintig jaar schreef hij berichten voor de website en maakte hij het programmaboekje. Tevens staat Kammenga bekend als een wandelende encyclopedie.

Na de promotie in 2000 kwam hij in dienst van de Trots van het Noorden. Op maandag 11 mei kwam daar na meer dan twintig jaar een einde aan.

‘Het was een hele bijzonder dag’, blikt Kammenga terug. ‘Het werd al snel duidelijk dat het geen leuke dag zou worden. Toch maakte ik me niet direct zorgen om mezelf, wel om de club. Als dit soort maatregelen nodig zijn, dan is het wel heel ernstig, dacht ik bij mezelf.’

Geen plek meer

Tijdens een individueel gesprek kreeg Kammenga die dag al snel te horen dat hij één van de medewerkers is, waar geen plek voor is.

‘Dat was aan de ene kant wel een hele schok, maar ik reageerde er toch vrij nuchter op. De lange personeelsdag die ik in het verschiet had, werd toen een hele gekke dag. In algemene zin vond ik het zorgelijk dat de club dus blijkbaar in zo’n situatie zat. Dat ik ontslagen werd nam ik ter kennisgeving aan. Gelukkig was ik nog wel zo helder om een aantal praktische vragen te stellen.’

Na het gesprek kreeg Kammenga een zogeheten time-out van een week om over het voorstel van de club na te denken. Zo is hij niet welkom op het stadion en moet hij afstand nemen. Toch verwijt hij niemand iets. ‘Zo stond ik er toen niet in en zo zit ik er nu ook niet in. Ik weet dat deze keuze niet persoonlijk is en zo kijk ik er ook niet tegenaan. De club moet verder en ik moet verder.’

Ernst is wel groot

‘Als medewerkers die al zo lang aan de club verbonden zijn ontslagen worden, dan is de ernst van de situatie wel groot. Ik ben iemand die in scenario’s denkt. Dit scenario zat wel ergens in een vakje, want je weet misschien ergens wel dat er harde keuzes gemaakt moeten worden als de club zoveel geld misloopt door alle coronamaatregelen. Maar het is niet anders, we moeten er het beste van maken.’

‘Op één of andere manier zal ik nog wel bij de club betrokken blijven. Dat het op korte termijn niet als medewerker is, dat is wel duidelijk. Er zijn nog heel veel andere manieren om de club te ondersteunen. Daar ben ik de dezelfde dag weer mee begonnen. Zo ben ik positief gebleven op sociale media. En ik wist dat die woensdag de supporterscampagne ‘Laat ons weer eens juichen’ zou beginnen. Ik had heel veel zin om daar actief een rol in te gaan spelen. Dat was niet meer mogelijk, dus toen heb ik maar snel mijn supporterspetje opgezet. Om maar duidelijk te maken dat ik in het clubbelang positief voor de club wilde blijven strijden.'

'Ik was vastberaden om deze lijn vast te houden. Die maandag werd duidelijk dat je na twintig jaar iets moet afronden, dat spookt ook door je hoofd. De deur dichttrekken en iedereen het laten uitzoeken past ook niet bij mij. Ik wilde daar op een andere manier invulling aan geven.’

De Koffiecorner

In de laatste aflevering van de RTV Noord podcast De Koffiecorner vertelt Kammenga over zijn ontslag bij FC Groningen, maar vooral over de mooie tijd die hij heeft gehad, hoe hij bij ‘zijn’ club terecht is gekomen en hoe het er vroeger aan toe ging in het Oosterparkstadion.

Podcasts bij RTV Noord

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hierboven te beluisteren, maar ook via Spotify (klik hier en druk op volgen) en Apple Podcast (klik hier via iPhone en druk op abonneer)

Naast De Koffiecorner heeft RTV Noord ook Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.