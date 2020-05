'Mister Vera' viert zijn 65ste met Zoomparty in de Kelderbar

Vera-programmeur Peter Weening vierde zijn 65ste verjaardag zaterdagavond in de Kelderbar van zijn club. Weening draaide daar twee uur lang zijn favoriete hits in een Zoomparty. Behalve de jarige en een aantal medewerkers was de Kelderbar leeg. Online keken mensen mee van over de hele wereld.

'Eigenlijk zou hier vandaag een prachtig concert van Dool zijn met mijn grote vriendin Ryanne van Dorst', vertelt Weening vlak voor het begin van zijn Zoomparty. ‘We hebben de afgelopen maanden vaker Zoomparties gehad. Daar zijn we mee in beeld gebleven. Vandaag is mijn verjaardag en het leek ons een leuk idee om die Zoomparties af te sluiten met mijn Hete Hit Nacht.’

Pearl Jam, Nirvana, Sonic Youth

De 65-jarige Weening werd in 1955 in Linschoten bij Utrecht geboren. De studie rechten bracht hem naar Groningen en in 1978 werd hij vrijwilliger in Vera. Twee jaar later ging hij aan de slag als programmeur. Met bands als Pearl Jam, Nirvana, Sonic Youth en Nick Cave wist hij Vera uit te bouwen tot een toonaangevend poppodium.

Alvast wennen aan pensioen

Sinds Vera door de coronamaatregelen de deuren moest sluiten brengt Weening veel tijd door op zijn volkstuintje. De crisis heeft hem niet in mineur gebracht. ‘Het was in het begin wel even schakelen maar ik was er vrij snel overheen, moet ik zeggen’, aldus Weening. ‘Het was wel een hele goeie periode om alvast te wennen aan pensioen. Dat idee had ik al wel. Ik dacht de afgelopen weken wel dat pensioen er zo uit zou zien.’

Op 2 juli weer een concert

Weenings Zoomparty is de laatste voordat ook Vera weer langzamerhand opengaat. ‘We hebben de grote zaal ingericht als café. Het moet nog een beetje gezelliger gemaakt worden maar we hebben nu een idee wat dertig plaatsen betekend. Vanaf volgende week donderdag gaan we dat open gooien. Vanaf juli mogen we weer meer mensen binnenlaten. Dat zullen er maximaal vijftig zijn en dan zullen we weer concerten gaan doen. De eerste is Meindert Talma op 2 juli.’

