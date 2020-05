Auto belandt in greppel; bestuurder onder invloed

Een 29-jarige man uit Hoogezand is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto in een greppel terechtgekomen. Het ongeval gebeurde op het Oostereinde in Winschoten.

De man werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar bleek ongedeerd. Daarop is hij aangehouden en op het politiebureau verhoord.

Bijrijder

Het was niet de eerste keer die nacht dat agenten met de man te maken hadden. Eerder op de avond kreeg de politie een melding van een ruzie op de Hoofdstraat in Beerta. Er bleek niet veel aan de hand, maar omstanders wezen wel op een auto met twee mensen erin. Die zouden onder invloed zijn.

Daarop werd de bestuurster, een 28-jarige vrouw uit Scheemda aangehouden. De bijrijder was de man uit Hoogezand. Beiden waren onder invloed, maar omdat de man niets strafbaars had gedaan, werd alleen de bestuurster aangehouden. De man uit Hoogezand werd wel gewaarschuwd niet achter het stuur te stappen.

Over de kop

Later op de avond besloten agenten nog even te controleren of de man echt niet in de auto was gestapt. Op weg daar naar toe, reed een auto op hoge snelheid en met groot licht aan hen tegemoet. Het bleek dezelfde auto te zijn.

De politieagenten keerden om achter de auto aan te gaan. Verderop, op het Oostereinde, zagen ze de auto slingeren, door de berm gaan, een lantaarnpaal raken en over de kop gaan. De auto kwam uiteindelijk in een greppel tot stilstand. De bestuurder, de man uit Hoogezand, kon zelf uit de auto klimmen. Hij is na controle in de ambulance aangehouden voor rijden onder invloed.