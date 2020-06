Hoe en wanneer kan ik mij laten testen op het coronavirus?

Wie mogen de test aanvragen?

Het is de bedoeling dat alleen mensen met milde coronaklachten zich laten testen. Koorts (38 graden of hoger) en droge hoest zijn de symptomen die het vaakst voorkomen bij een coronabesmetting.

Heb je geen klachten, dan kun je je niet laten testen. GGD-directeur Jos Rietveld zegt hierover: 'Het heeft niet zoveel zin om je te onderwerpen aan zo'n test als je geen klachten hebt, want dan wordt er niks gevonden. Dan weet je dat je het niet hebt, maar een week daarna kun je het wel hebben, dus zou je weer langs moeten. Het is niet de bedoeling dat iedereen straks met een soort abonnement bij die teststraat langskomt.'

Hoe kan ik een afspraak maken?

Sinds 1 juni 8.00 uur is het landelijke telefoonnummer 0800-1202 in gebruik. Dagelijks kun je dit nummer van 8.00 tot 20.00 uur bellen. Ook in het weekend. Via dit telefoonnummer wordt een afspraak ingepland bij een testlocatie in de regio. De afsprakenlijn vervangt de 'intake' die de regionale GGD's de afgelopen periode deden.

Bij het maken van een afspraak wordt gevraagd naar het burgerservicenummer. Doordat er drukte wordt verwacht op de eerste dagen dat het telefoonnummer actief is, kan het zijn dat het niet meteen lukt een afspraak te plannen.

Waar word ik getest?

In de provincie Groningen worden de tests uitgevoerd in een speciale unit bij het UMCG in Stad. In totaal kunnen er bij het UMCG 1200 tests per dag worden afgenomen. Mocht het aantal besmettingen in het najaar alsnog toenemen, dan heeft de GGD in Groningen de mogelijkheid tot het openen van extra testlocaties in de provincie.

Word ik meteen getest?

Je kunt niet meteen na je telefoontje richting het UMCG. Het streven is om de dag na het maken van de afspraak te testen. Omdat de besmettingskans in Groningen laag is, verwacht de GGD dat er in onze provincie geen problemen zullen zijn om het streven van 'de dag na de afspraak testen' te halen.

Wanneer begint het testen?

Op 1 juni gaat de afsprakenlijn van de overheid open. Dinsdag 2 juni worden de eerste tests in onze provincie afgenomen.

Hoe werkt de test?

Tijdens de test wordt keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit gebeurt met een lang wattenstaafje. Een medewerker van een teststraat voor zorgpersoneel in het westen van het land verwoordde het begin april als volgt. 'We gaan vrij diep in de neus tot de tranen in je ogen komen. Dan weten we dat we goed zitten. En in de keel, achter de huig. Mensen krijgen daar kokhalsneigingen van.'

Het slijm wordt naar een microbiologisch laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal van het virus opmaken of je besmet bent.

Wat gebeurt er al ik positief test?

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. In Groningen staan hiervoor tien tot twaalf mensen klaar.

Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis en is daarmee in isolatie. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen wordt ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.