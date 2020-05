Toch een beetje Kallemooi met pop-up-masten op Schier

Kallemooi wordt tijdens Pinksteren op het eiland al sinds mensenheugenis gevierd. Het is een groot feest waar ook veel oud-eilanders op afkomen. Er zijn tal van festiviteiten. Waaronder de traditionele kinderspelen en het hijsen van de Kallemooimast met daaraan een haan in een mand. Maar dat kon allemaal niet doorgaan.

Als ludieke actie zijn er diverse masten geplaatst. ‘Wij hebben om de traditie in ere te houden er zelf één in de tuin gezet. Een kleintje. We dachten: geen officieel pinksterfeest, dan maar een eigen pinkstermast’, zegt eilander Harm Carrette.

De mast in Harm Carrette zijn tuin. (Foto: Eigen foto)

Eerbetoon

Even later ontdekt hij dat er ook een grotere mast in de Banckspolder is gezet, net buiten het dorp. ‘Die is een stuk groter dan die van ons. Normaal staat er een grote mast in het centrum’, zegt Carette.

‘We weten niet wie deze mast geplaatst heeft, maar dat is ook het mooie. Het moet mysterieus blijven. Het is ook een mooi eerbetoon aan de vorige week overleden president van de pinkstercommissie, Clive Hellinga. Hij was een markant persoon die zich jarenlang heeft ingezet voor het feest’, vertelt Carrette.

‘De president van het Kallemooi heeft een bepaalde status tijdens Pinksteren. De burgemeester heeft dan even niks te vertellen. De president heeft het dan voor het zeggen. En die maakte er altijd een mooi feest van.'

Op een bord voor de mast zit een pop en staat een bord met de tekst:

De vlag en mast toch niet gestreken

Wij mogen deze traditie niet verbreken

Aan de president hebben wij gezworen

Het pinksterfeest gaat nooit verloren

De president heeft er samen met de pinkstercommissie volgens Carette voor gezorgd dat het feest in zijn huidige vorm is blijven bestaan. Er is namelijk protest vanuit diverse dierenorganisaties tegen het plaatsen van een haan in de mand.

Het is een mooi gebaar van de eilanders Wyb Jan Groendijk - Pinkstercommissie

De pinkstercommissie laat weten dat ze niet weten wie de paal heeft geplaatst. 'Wij konden dat dit jaar niet doen vanwege de corona. Het is een mooie ludieke actie en een mooi eerbetoon. Het geeft wel aan dat het leeft', vertelt commissielid Wyb Jan Groendijk.

'Het is een mooi gebaar van de eilanders. Het afscheid van onze president was zwaar. Clive was al een tijd ziek. Maar het ging ineens heel snel. We missen hem enorm', zegt Groendijk. Het is was volgens hem een president die met veel passie zijn werk altijd heeft gedaan.

De pinkstercommissie krijgt zelfs appjes van de vaste wal van mensen die in hun eigen tuin een kallemooimast plaatsen.

Haan

Zit er traditiegetrouw ook een haan in de mand? ‘Ik heb nog niks gehoord. Volgens mij niet hoor. Maar dat moet dinsdag blijken hè. Dan gaat de mast zoals elk jaar weer naar beneden’, grapt Carrette.