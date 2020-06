Het roer gaat om bij Oldambtster Boys

Afgelopen seizoen eindigde het eerste elftal als laatste in de vijfe klasse. Het puntenaantal was -4 door straffen van de KNVB. De ploeg speelde slechts tien wedstrijden, en eindige niettemin met een doelsaldo van -69.

'De opkomst van de spelers viel zwaar tegen. Daardoor hebben we een aantal wedstrijden niet kunnen spelen. Het bestuur heeft ons de keuze voorgelegd: of door in de vijfde klasse of naar de reserveklasse', zegt speler Dennis Burema.

Zondag was er een bijeenkomst gepland om de knoop door te hakken. Maar zover kwam het niet. Hemmo Kuipers, buurman van het sportcomplex en oud-trainer en speler, stond op en kreeg de vrije hand om een reddingsplan in gang te zetten. Na een week zijn de eerste resultaten van zijn inspanningen al zichtbaar.

'Oldambtster Boys komt er weer helemaal bovenop. Ik heb in korte tijd een hoofdtrainer geregeld en de spelersgroep gaat er fris en vrolijk uitzien. Met eigen, jonge spelers', zegt Kuipers. Zelf had hij geen trek in het hoofdtrainerschap, maar hij blijft op de achtergrond wel betrokken bij de 'renovatie' van de kleine voetbalclub uit Nieuw-Scheemda.

De teloorgang van Oldambtster Boys gaat Kuipers aan het hart. Ook omdat er in het kleine dorp niks anders meer is dan een voetbalclub. De kantine heeft al een aantal jaren een dorpshuisfunctie. Alleen daarom al is het van groot belang dat de vereniging in de benen blijft.

'Ik hoor natuurlijk veel over hoe het er hier aan toe gaat. Dan denk je van tjonge, jonge, jonge..., dat gaat niet goed. Dan wil je daar op de een of andere manier wat aan gaan doen. Maar ja, willen ze dat? Nemen ze dat aan? Dat is nogal moeilijk bij deze heren hier. Uiteindelijk hebben ze gezegd: Hemmo, ga jij je gang maar. Vrijuit. Ga maar doen zoals jij denkt dat het nu moet', licht Kuipers toe. Zelf is hij hoofdtrainer van vv Eext.

Ook Dennis Burema kent de noodzaak om de club draaiende te houden.

'Als we niet door zouden gaan in de vijfde klasse, dan zou dat het begin van het einde zijn. Dat zie je ook bij andere clubs in de provincie. Dan speel je volgend seizoen in de reserve zesde klasse. Gelukkig hebben we een aantal jongens, die eerder weg zijn gegaan, weer weten te binden. De meesten wonen allemaal in het dorp en zijn vrienden van elkaar. Het zou heel zonde zijn als dat uit elkaar valt.'

Zaterdag gaat een aantal vrijwilligers hard aan de slag op Sportpark Oldambt.

'De voorzitter gaat er met z'n manschappen voor zorgen dat het er tiptop uit komt te zien. Daarnaast heb ik al een aantal dingetjes aangeschaft. Er komen twee dug-outs van AFC uit Amsterdam en een digitaal scorebord van RKVV uit Haarlem', zo besluit Kuipers met enige trots.