Terrassen horeca Zuiderdiep flink kleiner: 'Ik dacht dat het een slechte grap was' (update)

Maarten Roorda, eigenaar van proeflokaal Hooghoudt is als een van de weinigen niet benaderd door de gemeente, maar baalt evengoed. 'Ik dacht: dit is een slechte grap van iemand. Je kunt toch niet vrijdagmiddag om 18.00 horeca-eigenaren vertellen dat ze alleen een gevelterras mogen hebben?'

Gemeente is selectief met informatie

Ook vindt hij het vreemd dat sommige uitbaters wel informatie van de gemeente hebben ontvangen en anderen niet. 'Dat maakt het niet duidelijker. Je wilt weten waar je aan toe bent. Dat zou de gemeente helder moeten communiceren.'

Onder meer De Herbivoor en MOUT hebben van de gemeente gehoord dat ze alleen een gevelterras mogen. Dat betekent dat ze alleen een paar tafels langs de gevel mogen zetten als terras en niet verder op de stoep.

'Rauw op je dak'

Een normaal terras van Hooghoudt telt een stuk of zeven tafeltjes. Lekker dicht op elkaar, want dat is gezellig. Maar nu plakt hij de tafels tegen de gevel aan en zet anderhalve meter verderop nog wat neer.

'Dat komt rauw op je dak. We hebben een smal café en moeten het echt hebben van het terras in de zomer. Ik ben bang dat we vaste gasten verliezen op deze manier.'

Lange rijen op straat

Er is nog een ander probleem: naast Hooghoudt zit een coffeeshop. Die had een wachtrij bij Roorda voor de deur langs, omdat die zaak gesloten was. 'Hoe moet dat nu? Er moet meer ruimte voor voetgangers komen, maar dat gaat niet met een rij op de stoep. Soms stonden er wel twintig man.'

Om het verkeer, de horecagangers en de wachtenden op straat in goede banen te leiden, hoopt Roorda dat de gemeente plannen aanpast. 'De stoep is breed genoeg voor extra ruimte voor terrassen.'

Hooghoudt gaat open, maar wel met een bijsmaak. 'Het is lastig. Ik wil me bezighouden met gastheerschap, en niet met regeltjes over een terras en afstand houden.'

Maatwerk leveren

Een woordvoerder van de gemeente Groningen laat weten maatwerk te leveren per ondernemer. 'We moeten alle belangen behartigen, van voetgangers, fietsers, bezoekers, bewoners en ondernemers. De stad is niet gebouwd voor anderhalve meter afstand en we moeten een balans vinden. Dat is niet makkelijk. We hebben in overleg met de horeca en Groningen City Club de maatregelen bepaald.'

De gemeente gaat vanaf maandag monitoren hoe alles verloopt in de stad. 'Als er aanpassingen nodig en mogelijk zijn, gaan we daar serieus naar kijken', zegt de woordvoerder.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de gemeente Groningen

Lees ook:

- Reserveringen 'lopen lekker door', maar horeca mikt vooral op terrassen