In groepen op de racefiets is niet toegestaan: dan maar puzzelen

Er mag wel met een groep van vier mensen gefietst worden van de Wielersportbond NTFU. Wel met anderhalve meter afstand. Met grote groepen fietsen kan nog niet en zo trainen de wielrenners toch.

Jertske en Bert. (Foto: Eigen foto)

‘Het is heerlijk om in een groep te fietsen. Dan kan je elkaar een beetje opjutten en het is gezelliger’, vertelt Jertske Lukassen. Nu fietst ze samen met haar vriend Bert Smilda. ‘In plaats van fietsen in een groep doen we nu puzzels. Dat is leuk om te doen.’

Verschillende opdrachten

De vereniging bedacht verschillende puzzels. Zo moesten de wielrenners hun eigen naam fietsen of die van een wielerheld. Met behulp van de eerste letters van blauwe en witte plaatsnaambordjes. Als voorbeeld: een tochtje langs Tjuchem, Oostwold en Middelstum levert je Tom (Boonen of Dumoulin) op. Hoe meer letters hoe meer punten.

‘Tijdens alle puzzels mag maximaal 100 kilometer gereden worden. Thuis moeten we dus eerst goed kijken welke route we rijden’, vertelt Bert.

Elk weekend krijgen de fietsers andere puzzels. Zo was er een opdracht om een figuur te fietsen. Weer in een ander weekend moesten zoveel mogelijk wierden, terpen of hunebedden bij langs gefietst worden.

Het duo heeft een olifantenpatroon bij elkaar gefietst (Foto: Strava)

Ook zijn er foto-opdrachten geweest. ‘We zijn een keer heel vroeg wezen fietsen omdat we een dauwfoto van onszelf moesten maken. Dus met ochtendmist’, legt Jertske uit. ‘Dat was wel een zware omdat de wekker vroeg ging’.

Jertske op de racefiets in de vroege ochtend. (Foto: Eigen foto)

Verder was er een vlaggetjesrit tijdens Bevrijdingsdag waarbij de wielrenners een vlaggetjespatroon moesten fietsen en een bingorit met diverse trainingsoefeningen die afgevinkt konden worden.

‘Het is een heel andere manier van fietsen en je leert de omgeving kennen. Ik zie nu plekjes waarvan ik niet wist dat ze bestonden’, zegt Jertske.

Gedachten verzetten

Beiden werken in een ziekenhuis. Jertske is arts en Bert werkt op de intensive care. Ze hebben het de afgelopen periode enorm druk gehad. ‘Dan is het fijn om even je gedachten te kunnen verzetten tijdens een fietstocht’, zegt Bert.

Jertske en Bert. (Foto: Eigen foto)

Ook al mag er in viertallen gefietst worden, Bert en Jertske doen dat nog even niet. ‘We kiezen ervoor om voorzichtig te zijn omdat we onszelf maar ook patiënten niet in gevaar willen brengen. Zodra het weer mag, gaan we weer in groepen fietsen. Daar hebben we zin in’, zegt Jertske.

‘We zien helaas wel grote groepen fietsen, maar dat kan gewoon nog niet. Wij doen het niet in ieder geval’, zegt Bert.

Het tweetal scoort goed met de puzzeltochten. Ze staan hoog in het klassement.

