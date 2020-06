Onderzoek naar grootschalige wapenhandel in Noorden is ‘verre van compleet’

Het gaat om een pro forma zitting. Hierin wordt verlenging van het voorarrest besproken en kunnen advocaten onderzoekswensen uitspreken. Het onderzoek richt zich naast wapen- en drugshandel ook op fraude, mishandeling, mensenhandel en uitbuiting.

Kalasjnikovs, vuurwapens en drugs

Tijdens de doorzoekingen op 17 plekken in het Noorden, waaronder Stad, Winschoten, Marum, Roden en Stadskanaal, zijn drie Kalasjnikovs en meerdere vuistvuurwapens gevonden. Ook vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse zware kalibers, kilo’s synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels.

Welke onderzoekswensen er besproken gaan worden, weet Sonny Jansen, advocaat van Oosterwoldiger hoofdverdachte Hendrik van der H. nog niet.

‘Het dossier is verre van compleet', zegt hij. 'Er wordt verwezen naar tapgesprekken (afgetapte telefoongesprekken, red.), maar die tapgesprekken hebben we niet.’

Verslaafden die 'klusjes' doen voor cocaïne

Acht van hen zitten nog vast. De enige vrouw in het gezelschap, een 38-jarige vrouw met een postadres in Stad, is op vrije voeten. Ook een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijgelaten. Wat hun rol in het geheel is, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Volgens bronnen rondom de verdachten, gaat het om verslaafde mensen die in ruil voor cocaïne ‘klusjes’ doen, zoals het rondrijden van drugstransporten en prostitutie.

Op deze plekken deed de politie invallen. (Foto: Google Maps/RTV Noord)

Het tiental werd op 27 februari aangehouden na diverse politie-invallen in Noord-Nederland. Bij een inval in Drachten werd een 43-jarige Marumer in zijn been geschoten. Vermoed wordt dat de politie de wapendeal die tijdens de inval plaatsvond in scène gezet heeft om de Marumer op heterdaad te betrappen.

Kringloopwinkel Oosterwolde was hoofdkwartier

De politie gaat ervan uit dat de kringloopwinkel in Oosterwolde, in handen van Van der H., het hoofdkwartier van de wapenhandel was. Hoogevener Jan B. is daar ook aangehouden als medeverdachte. Dit duo is al een keer eerder veroordeeld voor heling.

Lijntjes met België, Duitsland en Spanje

Maar de handel en wandel van de groep strekt zich verder uit dan alleen Noord-Nederland. Volgens bronnen rondom de verdachten, reden enkelen van hen regelmatig naar Duitsland, Spanje en België met de auto vol drugs en wapens.

Dat is niet de enige Belgische link. In april werd bekend dat de groep wapens en explosieven leverde aan een bende in Antwerpen, zo meldt De Gazet van Antwerpen. Deze zaak kwam aan het rollen nadat het de politie gelukt was afluisterapparatuur te plaatsen in een woning van een verdachte. Uit de opgevangen gesprekken werd duidelijk dat de wapens en explosieven afkomstig waren uit Noord-Nederland.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) staan beide zaken los van elkaar. 'Wij deden hier al onderzoek naar de hoofdverdachte, Van der H. We kregen een melding dat hij bezig zou zijn met het plegen van strafbare feiten. Tijdens dat onderzoek kregen we een steeds duidelijker beeld van wie er nog meer betrokken waren', aldus Bart Olmer van het OM. 'Beide onderzoeksteams hebben wel informatie gedeeld maar geen gezamenlijk onderzoek gedaan.'



Lees ook:

- Verdachten Noord-Nederlandse wapenbende zestig dagen langer vast

- Vuurwapens en drugs gevonden bij invallen, neergeschoten man is Marumer (43)