Arriva-treinen vanaf dinsdag niet volgens reguliere dienstregeling

'Landelijk is afgesproken dat we maximaal rijden, maar dat is niet regulier', aldus woordvoerder Suzan van Beek. Arriva heeft per traject, onder andere in samenspraak met scholen, een inschatting gemaakt hoeveel reizigers er vanaf dinsdag gebruik zullen maken van de trein. Ook is gekeken naar de inzet van personeel.

Nauwlettend monitoren

Op basis hiervan is bepaald hoeveel treinen er gaan rijden. Volgens de woordvoerder is er geen sprake van een weekenddienstregeling, maar ook niet van een reguliere.

'We gaan nauwlettend monitoren wat er dinsdag gebeurt en hoeveel mensen er in stappen. We kunnen vervolgens opschalen of afschalen als dat nodig is.'

'Het is geen uitje'

De treinen van Arriva zijn vanwege de coronamaatregelen maximaal voor veertig procent gevuld. Reizigers moeten verplicht een mondkapje dragen. 'De regel blijft: alleen reizen als het echt noodzakelijk is. Het is geen uitje.'

De actuele dienstregeling is te raadplegen via de online reisplanner van Arriva. Eventuele wijzigingen zijn hier ook te zien. Arriva rijdt in onze provincie vanuit Groningen van en naar Leeuwarden, Roodeschool, Veendam, Delfzijl en Leer.

Lees ook:

- Middelbare scholen hervatten lessen, maar hoe komen leerlingen op school?

- Alles over de coronacrisis