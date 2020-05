Expeditie 1,5 meter: Brigitte wil Benjamin worden

Via Facebook kunnen kijkers van het programma ook suggesties doen met wie een bloemetje verdient.

Brigitte van der Laan had wel een idee waar de bloemen goed naartoe zouden kunnen. Ze wil haar ouders namelijk bedanken voor een goed gesprek dat ze onlangs met ze heeft gehad. Brigitte wil namelijk Benjamin worden. Reden genoeg voor Ronald Niemeijer om Brigitte/Benjamin even op te zoeken.

Expeditie 1,5 meter

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

