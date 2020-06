De Treffer '16 zoekt voetbalveld via Marktplaats

De voetbalclub heeft een advertentie op de verkoopsite gezet, want de 2e Monders zijn nog steeds op zoek naar een veld. Drie weken geleden werd de club, net als rivaal TEVV, door de gemeente nog verboden het sportpark in die plaats te betreden.

'Het is echt serieus', vertelt Bianca Haan van De Treffer '16 over de advertentie op de grootste advertentiesite van Nederland. 'Je moet een back-upplan hebben. Wil je meevoetballen, dan moet je een veld tot je beschikking hebben. Dus we hopen dat iemand een veld heeft of dat er een andere voetbalclub is die een veld ter beschikking heeft en contact opneemt.'

Nieuw seizoen

Het veld moet voldoen aan de eisen van de KNVB. Haan, tegen RTV Drenthe: 'Het liefst in 2e Exloërmond. Maar als het veld of voetbalveld maar voldoet aan de eisen van de KNVB. En het liefst in de regio.'

Als je een jaar niet kan voetballen, dan komen mensen stil te zitten en dan is het des te moeilijker om ze weer aan het bewegen te krijgen Bianca Haan - De treffer '16

De club doet er alles aan om komend seizoen veilig te stellen. Zo is te lezen in de advertentie dat de club voetbalsport wil behouden voor de bewoners van het dorp en dan vooral voor de kinderen.

'Als je een jaar niet kan voetballen, dan komen mensen stil te zitten en dan is het des te moeilijker om ze weer aan het bewegen te krijgen', vertelt Haan.

Nog geen concreet voorstel

Tot nu toe heeft de advertentie nog geen concreet voorstel opgeleverd. 'Als je het niet probeert kom je er niet achter. We moeten een plan achter de hand hebben', aldus Haan.

Eerder deze maand trok de gemeente Borger-Odoorn de stekker uit het voetbal in 2e Exloërmond. De gemeente verbiedt zowel leden van De Treffer '16 als TEVV de voetbalvelden in het dorp te betreden. Hier ging een jarenlange ruzie tussen de clubs vooraf.

Niet de eerste actie

De Marktplaatsactie is niet de eerste actie van de club. Zo werden er al spandoeken, vlaggen, clubkleding opgehangen. Daarnaast startte de club een online petitie die werd ondertekend door 1415 mensen.

Lees ook:

- Voetbalclubs TEVV en De Treffer '16 niet meer welkom op sportpark Tweede Exloërmond

- Voetbalverenigingen ruziën over sportcomplex: 'Hier gaan we niet uitkomen