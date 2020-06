Paviljoen sluit toegangsweg af om coronaregels te kunnen handhaven

Aan het einde van de Meerweg, de toegangsweg van Nietap naar het Leekstermeer, staat een slagboom. Bij de slagboom zit een medewerker van Cnossen. Hij controleert of passanten een reservering hebben en dus toegelaten kunnen worden tot het terrein.

De slagboom is er gekomen na overleg met de gemeente Noordenveld, vertelt eigenaar Jelle Cnossen van de uitspanning aan het meer. Ook heeft de gemeente bij het begin van de Meerweg borden geplaatst om mensen te attenderen op de afsluiting. 'Op deze manier zorgen we ervoor dat we de bezoekersstroom kunnen reguleren. Zo houden we overzicht en kunnen we de afstandsregel handhaven', zegt Cnossen.

Controle bij de toegangsweg naar Paviljen Cnossen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Ook het fietspad dat vanuit de Onlanden uitkomt bij Cnossen is in overleg met Noordenveld op Tweede Pinksterdag afgesloten. Ook daarmee wordt de bezoekersstroom die van die kant komt gestopt. 'Te veel toegangswegen naar het meer maakt het voor ons moeilijk om te controleren', zegt Cnossen.

Voor de bezoekers die eenmaal op het terrein zijn is er volgens Cnossen voldoende ruimte. 'Mensen die een roei- of zeilboot hebben gereserveerd, gaan toch het water op. Daar is een zee van ruimte en is het dus heel gemakkelijk om afstand te houden.'

Ook op de camping is afstand houden volgens de eigenaar geen probleem. 'Tenten en caravans hebben ruime plekken en staan zo ver uit elkaar dat mensen er meer dan genoeg ruimte hebben', zegt Cnossen.

Ook in het restaurant en op het terras zijn maatregelen genomen om bezoekers de ruimte te geven. Cnossen: 'We hebben de tafels en stoelen herschikt. Er is nu meer dan genoeg ruimte en zo kunnen we onze gasten ook nog wat extra aandacht geven en kunnen ze nog meer van het uitzicht genieten.'

De afsluiting van de Meerweg en het fietspad gelden voorlopig alleen in de weekenden. Cnossen: 'Het seizoen is nog niet echt begonnen dus weten we ook niet hoeveel aanloop we op doordeweekse dagen kunnen verwachten. We wachten het rustig af en handelen naar bevind van zaken.'