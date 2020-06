STAR laat stoomtrein weer rijden, al is het met minder reizigers

'Normaal zijn de paasdagen, Pinksteren, Moederdag en Hemelvaart dagen met goede reizigersopbrengsten. Die hebben we moeten missen, evenals gehuurde treinen voor besloten gezelschappen', vertelt Lars Blaauw van de STAR tegen RTV Drenthe.

Om toch wat te verdienen konden reizigers de afgelopen tijd vouchers voor toekomstige treinritten kopen of iets extra's te doneren. 'Dat hebben veel mensen gedaan. Er is voor 3.000 euro aan treinkaarten verkocht en er is een paar duizend euro aan extra donaties binnen gekomen. Daar zijn we heel erg blij mee, want dat maakt het gemis aan inkomsten deels goed', aldus Blaauw.

Aangepaste dienstregeling

De mensen die vouchers hebben gekocht krijgen van de STAR een bericht zodat ze op tijd kunnen reserveren. Reserveren is voor iedereen die een reis wil maken noodzakelijk en kan vanaf dinsdagavond.

In de treinen geldt een strikte zitplaatstoewijzing en eenrichtingsverkeer. Vooraf vindt een gezondheidscheck plaats, zowel bij het reserveren als voorafgaand aan de rit. 'Heb je klachten, dan mag je niet mee', zo legt Blaauw uit.

Normaal kunnen we 400 mensen meenemen, nu tussen de 120 en maximaal 190 Lars Blaauw - Museumspoorlijn STAR

Voorlopig zijn alleen retourritten vanaf Stadskanaal mogelijk, instappen op andere haltes en in Veendam mag niet. Blaauw: 'Zo houden we grip op het aantal reizigers in de trein en kunnen we aan alle veiligheidsmaatregelen voldoen.'

De reizigerscapaciteit daalt daardoor overigens fors. 'Normaal kunnen we wel 400 mensen meenemen, afhankelijk van het soort en aantal reserveringen zullen we nu tussen de 120 en maximaal 190 zitplaatsen hebben.'

Minder ritten per dag

Ook het aantal retourritten gaat terug van drie naar twee op een dag. Zo kunnen gaande en komende bezoekersstromen worden gescheiden en krijgt het treinpersoneel de tijd om de trein weer goed schoon te maken voor de volgende rit.

Wel zullen er extra rijdagen bij komen, zoals 14 en 28 juni. De stationsrestauratie in Stadskanaal is gesloten. Wel is er een bescheiden horeca-aanbod in de rijtuigenloods waar meer plek is om bezoekersstromen goed te begeleiden. In de trein rijdt geen restauratierijtuig mee en er is ook geen minibar. Op station Veendam is wel wat te eten en te drinken te krijgen.

Kosten zo laag mogelijk gehouden

De museumspoorlijn heeft maar één betaalde kracht in dienst. De rest van de medewerkers zijn allemaal vrijwilligers.

'Ondanks dat de STAR ook in een soort lockdown was, hebben de vrijwilligers wel op een aangepaste manier de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden aan de spoorlijn en de treinen kunnen verrichten. Gelukkig was toen de lockdown begon de stoomlocomotief waar we dit seizoen mee rijden al helemaal klaar voor gebruik.'

Geen speciale arrangementen

Speciale ritten en arrangementen zoals de dinertrein, high tea en een dagje meelopen als conducteur, stoker of machinist gaan voorlopig niet door. Deze activiteiten zijn door alle RIVM en coronaregels te ingewikkeld. Zo is het bijvoorbeeld erg lastig om met een extra bemanningslid op de stoomlocomotief ook 1,5 meter afstand te houden. Ook zullen er geen evenementen plaats vinden.

Eigenlijk wilde de museumspoorlijn op 1 juni al los. Maar de Veiligheid Regio Groningen (VRG) kwam pas afgelopen vrijdag met een noodverordening en een protocol. Dat wilde de museumorganisatie eerst vergelijken met haar eigen protocol om te zien of ze op het goede spoor zitten. En dat bleek het geval. Dus wordt er weer gestoomd vanaf 14 juni.