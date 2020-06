Trefcentrum Bedum gaat niet meer open: uitbaters stoppen

Het Trefcentrum in Bedum gaat niet meer open. De uitbaters hebben besloten te stoppen. ‘Het was een hele lastige beslissing. Maar we hebben er goed over nagedacht’, zegt Janet Wesseldijk. Zij was samen met haar man Pieter verantwoordelijk voor de zalenverhuur.

Het runnen van een zalenverhuur tijdens de coronacrisis zorgt toch voor te veel zorgen bij Janet en Pieter. Ze zetten het gebouw te koop.

Sinds 16 maart is het Trefcentrum gedwongen dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. De zalen konden daardoor niet meer verhuurd worden.

‘De coronacrisis heeft invloed gehad op de beslissing. We vonden het spannend om alle nieuwe richtlijnen toe te passen. Omdat wij veel mensen uit de kwetsbare doelgroep op bezoek krijgen’, vertelt Janet over een van de redenen waarom het stel stopt.

‘Na veel wikken en wegen hebben we besloten de deuren te sluiten. We hebben het er met veel mensen over gehad’, vertelt Janet.

Ook het feit dat de buurt binnenkort wordt aangepakt was van invloed op de beslissing. ‘Alles ligt hier straks over de kop en er verdwijnen huizen. Het is straks een bouwput’, legt Janet uit.

Vele bijeenkomsten heeft het stel voorbij zien komen: concerten, bruiloften, verjaardagen, informatie en clubbijeenkomsten.

Dag en nacht bezig

‘Onze leeftijd speelde verder ook mee. Mijn man is 60 en ik ga daar gelukkig ook naartoe. Als je van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bezig bent dan is dat op den duur genoeg geweest. Allerlei factoren dus die meespeelden in deze beslissing’.

In 1988 heeft Janet het pand samen met haar man gekocht. 32 jaar hebben ze zich ontfermd over het Trefcentrum. ‘Dat is wel een heel leven. We hebben het met veel plezier gedaan. Maar het is nu tijd voor iets anders. We blijven wel doorgaan met onze bedrijfs- en partycatering.’