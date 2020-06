Finaleweek Donar: De titel van 2014 en het einde van een succesploeg

Het seizoen 2013-2014 is het eerste volledige seizoen van coach Ivica Skelin en het laatste seizoen onder de naam GasTerra Flames. Donar versterkt zich dit seizoen met twee belangrijke spelers van het kampioensteam van ZZ Leiden: Arvin Slagter en Ross Bekkering. De eerste helft van het seizoen speelt Jeff Robinson tijdelijk voor Flames, in plaats van de langdurig geblesseerde Dan Coleman.

Favoriet voor titel

Flames eindigt bovenaan in de reguliere competitie met slechts vier verliespartijen. SPM Shoeters uit Den Bosch eindigt als tweede met zeven verloren wedstrijden. Slagter wordt verkozen tot MVP van de reguliere competitie en later tot MVP van de play-offs. Dourisseau wordt uitgeroepen tot beste verdediger en Skelin is de beste coach van het seizoen. Dat niet alleen, eind maart werd in Zwolle ook al de beker gewonnen ten koste van ZZ Leiden (79-71).

Play-offs

De play-offs zijn spannend. Met Apollo uit Amsterdam wordt nog eenvoudig afgerekend in de kwartfinale: 2-0. De halve finale tegen ZZ Leiden verloopt moeizaam. Flames verliest het eerste duel in eigen huis zelfs met 44-73. Ook de volgende wedstrijd in Leiden wordt verloren (62-59). Flames herstelt zich vervolgens en wint de overige drie duels, waardoor de Groningers zich plaatsen voor de finale tegen SPM Shoeters.

Kampioensploeg

De starting five van Flames zijn: Cashmere Wright, Arvin Slagter, Jason Dourisseau, Dan Coleman en Ross Bekkering. Van de bank kwamen Quentin Pryor, Jessey Voorn en Thomas Koenis. Ook Craig Osaikhwuwuomwan en Yannick van der Ark maken minuten in de finaleserie. Maarten Bouwknecht, Mark-Peter Hof en Benny van der Reijden behoren ook tot de selectie.

Tribune voor Dourisseau

Beide ploegen winnen steeds hun thuisduel in serie, waardoor het aankomt op de zevende wedstrijd in MartiniPlaza. Daarin maakt Flames de favorietenrol waar. Halverwege is de voorsprong al zes punten en de Groningers winnen uiteindelijk met 76-68. Dourisseau is topscorer met 23 punten. Hij krijgt een dag later bij de huldiging op de Grote Markt te horen dat er een tribune in MartiniPlaza naar hem vernoemd wordt.

Jason Dourisseau knipt het netje af in 2014 (Foto: JK Beeld)

Prolongeert Donar de titel?

Het seizoen 2018-2019 volgt op het beste seizoen ooit, waarin de beker en de landstitel werden gewonnen, en de halve finale van de Europe Cup werd bereikt. Veel spelers van die succesploeg zijn gebleven: Sean Cunningham, Teddy Gipson, Jason Dourisseau, Thomas Koenis, Drago Pasalic, Arvin Slagter, Rienk Mast en Tim Hoeve. De nieuwe spelers zijn: Grant Sitton, Shane Hammink, Jobi Wall (in januari vervangen door LaRon Dendy, die op zijn beurt in februari alweer vertrekt) en spelverdeler Jordan Callahan, die in november al vervangen is door Lance Jeter.

Moeizaam seizoen

Dit seizoen verloopt veel minder goed dan het vorige. De supercup wordt nog wel gewonnen, maar zowel in de Nederlandse competitie als Europees loopt het niet naar wens. In de Europe Cup gaat de ploeg wonderbaarlijk genoeg met twee zeges in de tweede poulefase door naar de knock-out fase, maar daarin blijkt het Belgische Oostende, met voormalig Donar-speler Chase Fieler, over twee duels te sterk. Donar wordt daarnaast in de halve finale van het bekertoernooi uitgeschakeld door ZZ Leiden. In de competitie eindigen de Groningers met dertien nederlagen als vierde.

Mast en Gipson

Lichtpuntje is de 17-jarige Rienk Mast. Hij is ondanks zijn jonge leeftijd een van de beste spelers op zijn positie dat seizoen. Hij wordt verkozen tot MVP Onder 23 en tot Most Improved Player. Teddy Gipson, met 39 jaar de oudste, is misschien wel de beste speler van Donar dit seizoen.

Comeback in play-offs

In de play-offs lijkt het er op dat Donar zich herpakt heeft. In de kwartfinale wordt Den Helder over twee duels uitgeschakeld. Het eerste duel eindigt zelfs in 102-52. In de halve finale wordt de nummer één van de reguliere competitie en bekerwinnaar, ZZ Leiden, overtuigend met 3-0 verslagen. Het laatste duel wordt zelfs met dertig punten verschil gewonnen, in Leiden: 63-93. Donar lijkt weer helemaal terug.

Historische titel Landstede

De Groningers beginnen ook goed aan de finaleserie tegen Landstede Basketbal. Het eerste duel van de best-of-seven wordt in Zwolle nipt gewonnen: 69-72. Daarna gaat het alsnog bergafwaarts. De Groningers verliezen twee duels op rij. Er wordt tussendoor nog wel een keer gewonnen in eigen huis, maar uiteindelijk maakt Landstede het in duel zes af in MartiniPlaza: 71-78. Het is de eerste landstitel in de geschiedenis van de Zwolse club. Het succesteam van Donar wordt na dit seizoen bijna volledig ontmanteld.