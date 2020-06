Bioscoopbezoek in coronatijden: even wennen maar net zo gezellig

Terwijl veel mensen zich op deze nu al historische 1 juni opmaken voor drankjes op het terras of een middagje op het water, besluiten mijn broertje en ik om naar de film te gaan. Want je zou het bijna vergeten met deze temperaturen, maar ook bioscopen zijn weer open.

We kijken online naar het filmaanbod, vinken aan dat we geen last hebben van koorts, hoesten en/of keelpijn of overige verkoudheidsklachten en kopen kaartjes voor de film Bad Boys For Life.

Anders dan anders

Bij binnenkomst besef je direct dat het een ander bioscoopbezoek wordt dan vóór het coronatijdperk. De bioscoop en pizzeria in Hoogezand maken gebruik van dezelfde ingang. Om mensen niet teveel langs elkaar te laten lopen zijn hekjes en paaltjes met luxe uitziende touwen geplaatst. Wij lopen de trap op en stappen de bioscoop binnen.

Strepen op de grond (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Er staan bordjes en er zijn looplijnen. We worden vriendelijk verwelkomd, scannen de tickets en volgen de pijlen naar de shop voor wat eten en drinken. Omdat bedrijven maanden dicht zijn geweest, zijn in sommige branches prijsverhogingen doorgevoerd. Dat is onder andere bij meerdere kappers het geval. Het is moeilijk te zeggen of dat ook voor de bioscoop geldt. Daarbij is het altijd al zo dat je een hypotheek moet afsluiten voor je wat lekkers koopt.

Popcorn en nachos

We besluiten het te houden bij M&M’s en water met citroensmaak. In de shop is weinig veranderd, behalve bij het typische ‘bioscoopvoedsel’: de popcorn en nachos. Voorheen konden mensen zelf een bakje pakken, dat is verleden tijd.

Achter een plexiglas staat iemand om de bestelling op te nemen. Ook bij de kassa zien wij het plexiglas terug. De producten moet je tegen het glas houden, zodat de barcode gescand kan worden. Net zoals bij benzinepompen in de avonduren.

Een spatscherm tijdens het kopen van eten (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

‘Niet wisselen van stoel’

Om 14.00 uur start de film. In de zaal is niks veranderd. Alle stoelen staan er nog en er zijn bijvoorbeeld geen plexiglas schermen. Zelf je plek kiezen zit er niet in, dat wordt voor ons gedaan. We belanden bovenin de hoek. Een plek die we zelf niet direct gekozen zouden hebben.

Er mogen, zo heeft de landelijke overheid bepaald, maximaal dertig personen in de zaal zijn. Met een buitentemperatuur van 23 graden komen wij bij lange na niet op dat aantal. Sterker: er zijn maar twee mensen net zo gek als wij om met dit weer in een bioscoop te gaan zitten.

Er zijn overal plekken. We overleggen en spreken af om op een andere plek te gaan zitten. Tot er, vlak voor wij opstaan, een filmpje gestart wordt. ‘Iedereen heeft nu een plek in de zaal met voldoende afstand. Om het veilig te houden willen we vragen om op die plek te blijven zitten en niet te wisselen van stoel.’ De regels zijn niet voor de grap bedacht, dus wij blijven keurig op onze plek.

Geen pauzes

De film duurt net iets meer dan twee uur. Normaal is er halverwege een pauze, maar ook dat is nu anders. De films in Hoogezand worden momenteel niet onderbroken. De bioscoop kent zes zalen waar per zaal dertig mensen mogen zitten. Mocht het zo zijn dat elke zaal het maximum aantal bezoekers telt, dan kom je op 180 personen. Daar komt het personeel nog eens bij.

Dat aantal is simpelweg te hoog om iedereen vrij rond te kunnen laten lopen. Om drukte te vermijden mag je ook maximaal een kwartier voordat de film begint binnenkomen.

De film vordert, ik hoor mijn broertje meerdere keren lachen en zit zelf net zo hard mee te genieten. Tot het moment dat de film zo’n anderhalf uur onderweg is. Shit, ik moet plassen.

Verlossing

‘Het is wel een lange zit zo zonder pauze’, zegt broertje nadat de film is afgelopen. ‘Klopt’, zeg ik, ‘ik moet even plassen voor we weg gaan’.

Ik hou mijn handen onder een luxe apparaat dat alcohol op mijn handen spuit, was ze grondig en zoek het toilet op. Wat een verlossend moment, denk ik bij mezelf. En wat is het een cadeautje dat we weer leuke dingen kunnen doen. Al die mensen op het terras, wij in de bioscoop.

Ik was mijn handen achteraf en besef: nog maar een maandje goed gedragen, dan mogen wij het volgende cadeautje uitpakken. Dan gaan namelijk de sportscholen weer open.