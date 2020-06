Stadsschouwburg weer open: 'Ik schoot wel even vol'

De voorstelling Mijn Ede van Hensema is wel anders dan anders. Het publiek zit namelijk op het podium aan tafeltjes met een schemerlamp erop. 'Heel bijzonder', zegt Hensema. 'Ik kwam het toneel op lopen en zag de tafels met schemerlampen. Ja, toen schoot ik wel even vol.'

Productieleider Jet Even is blij dat de Stadsschouwburg weer even open is. 'Fantastisch! Dit heeft lang geduurd.' Naast dat het leuk was vond Even het ook wel spannend. 'Je wil zoveel mogelijk de sfeer brengen zoals de mensen het gewend zijn.'

'Ook voor de mensen bijzonder'

Het had nog wel wat voeten in de aarde. 'Het is allemaal best ingewikkeld. Je wil het namelijk liever veel losser doen.'

Toch denkt Hensema dat zijn publiek wel een leuke middag heeft gehad. 'Dit is voor de mensen ook bijzonder. Dit uitzicht heb je normaal gesproken niet.'

Hensema staat nog twee dagen op de planken en daarna is het theaterseizoen voor de Schouwburg ook meteen weer afgelopen. In de zomer wordt het namelijk te warm in het monumentale gebouw.

