Met een mondkapje op de trein in: hoe moet dat nu met de stationskoffie?

In de supermarkt waar ik zaterdag twee mondkapjes aanschafte, één voor de heenreis en één voor de terugreis, moet ik een onverwachte keuze maken. Mondkapjes blijken maten te hebben.

Ik kan kiezen tussen S/M en L/XL. Even twijfel ik. Maar omdat het passen van een mondkapje zo midden tussen de mango’s en mandarijnen alle hygiënevoorschriften schendt, besluit ik van beide één mee naar huis te nemen.

Mondkapjes heb je in verschillende maten (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Onwennig

Een beetje onwennig pak ik het mondkapje maandagmiddag uit. Ik zet het thuis al op, om te voorkomen dat ik bij de bushalte loop te klunzen. Als ik in de spiegel kijk doet het grote zwarte vlak waar een deel van mijn gezicht in is veranderd me haast vermoeden dat ik op het punt sta de buschauffeur te overvallen. Volgende keer toch maar een andere kleur mondkap dus.

Eenmaal gewend aan m'n nieuwe uiterlijk brengt de stadsbus me naar het station. Er zitten zes andere reizigers in lijn 10. Vier van hen dragen een mondkapje, twee niet. De buschauffeur heeft ook geen mondkapje op, maar is daar ook niet toe verplicht.

Het lijkt wat stiller in de bus. Zelfs de twee mondkaploze meiden praten niet met elkaar. Misschien moeten ze wennen aan deze nieuwe fase in het tijdelijke abnormaal. Dat de bus veel te groot is voor het aantal passagiers kan ook meespelen.

Op schermen in de bus zie je waar je moet zitten (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Verlaten station

Als ik een paar minuten later aankom op station Groningen zie ik een grotendeels verlaten station. De treinen naar randstad en het oosten van de provincie rijden nog altijd niet, het is toch een soort zondag en reizen met het ov is er nog steeds alleen voor noodzakelijke reizen.

Op de deuren van de trein worden de regels kort uitgelegd (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Ik heb wel zin in een kop koffie. Maar ik bedenk me dat dat niet handig is. Immers, zo leggen de deskundigen uit, moet je vooral niet aan je mondkapje komen. Dat vergroot de kans op besmetting. Ik besluit dat ik maar tot Leeuwarden moet wachten voor ik de dorst kan lessen, en de stationskoffie deze keer oversla.

Trui voor de mond

Andere mensen die met de trein gaan zijn, net als ik eerder op de dag, wat onwennig met hun mondkapje in de weer. 'Ja, haal hem maar tevoorschijn', zeggen twee medereizigers tegen elkaar als de trein eraan komt. Een enkeling heeft in plaats van een mondkapje maar een trui voor z’n mond geknoopt.

Geen plaatsstickers

In de Arriva-trein valt me op dat er geen stickers op de ramen bij de zitplaatsen zijn geplakt. In de NS-treinen zijn die stickers er al wel. Doel van de plaatjes is om mensen te wijzen op de beschikbare plekken. Reizigers moeten aan de raamkant plaatsnemen, zodat er zo veel mogelijk ruimte is tussen langslopende medereizigers.

In de Arriva-treinen zijn (nog) geen stickers aangebracht bij de stoelen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

In de NS-treinen zijn die stickers er al wel (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Via Twitter laat Arriva weten dat de stickers er wel hadden moeten zijn. Het gemis van de stickers wordt onder de aandacht gebracht binnen het bedrijf.

Andere coupé

Voor vertrek komt er al snel een conducteur - bij Arriva steward genoemd - om te controleren of iedereen heeft ingecheckt. Het is hem wat te druk in de coupé: hij vraagt me daarom of ik verderop in de trein wil plaatsnemen. Daar is bovendien een plek met vier stoelen vrij, dus het levert ook nog eens wat extra beenruimte op.

Een mondkapje is vanaf maandag verplicht in het openbaar vervoer (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Rustig

Ook in de trein is het weer zo stil. Het is rustig, maar of het veel rustiger is dan op een normale zondagmiddag betwijfel ik. Het mondkapje is soms wat benauwend maar zit me eigenlijk niet echt in de weg. Als het straks veel warmer wordt kon dat nog wel een probleem worden, maar mede dankzij de airco in de bus en trein valt het vandaag mee.

Het is rustig in de trein naar Leeuwarden (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Terwijl een andere trein in tegengestelde richting langs station Feanwâlden raast merk ik dat ik het prettig vind om weer wat vrijheid terug te krijgen. Hoewel alleen noodzakelijke reizen nog zijn toegestaan en ik na de rit van vandaag de trein weer een tijdje mijd voelt het, zoals een collega het eerder omschreef, als een cadeautje.

Terwijl 1 juni voor horeca-eigenaren een spannende dag was, zal dat voor de trein niet het geval zijn geweest. De drukte moet nog komen: vanaf morgen wordt het in de ov-wereld pas echt duidelijk of de regels en richtlijnen afdoende werken.

Sneltrein naar Groningen

Nadat ik in Leeuwarden op anderhalve meter afstand een collega heb bezocht loop ik weer terug naar het station. Daar neem ik de mooiste trein die je in Friesland kan nemen: de sneltrein terug naar Groningen.