Lopend Vuur: We zijn inmiddels niet voorzichtig genoeg meer

Daar komt bij dat Noord-Nederland het minst getroffen is door corona. En dus lijken we allemaal weer ons ding te doen: we doen weer boodschappen, fietsen ons rondje, gaan zwemmen in het meer of verpozen in het park. We hebben inmiddels ook minder stress en zorgen dan tijdens de piek van de coronacrisis, blijkt uit het Lifelines-onderzoek.

En houden we ons daarbij nog wel aan de anderhalvemeterregel? Of worden we nonchalanter? In Amsterdam trok een demonstratie maandag nog zo'n vijfduizend mensen.

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Pinksteren

'Voor mij betekent Pinksteren niet meer dan een extra vrije dag' was vrijdag ons Lopend Vuur. Van de 4.535 stemmers was 66 procent het daarmee eens, 34 procent oneens.